國台辦打臉自己批台封小紅書 被問「翻牆」尷尬喊這句！

國際中心／江姿儀報導



中國社群平台《小紅書》在台灣的用戶已超過 300 萬，沒想到內政部4日宣布，為防範詐騙與假訊息傳播，已對該平台下達「網際網路停止解析與限制接取」指令，封鎖期限暫定一年。消息一出，引發各界熱議，對此國台辦今（10日）回應，竟稱此舉侵害民主與自由，而被問「中網友翻牆」竟尷尬跳針喊這句。





國台辦發言人陳斌華談及台灣封鎖小紅書。（圖／翻攝國台辦臉書）

中國社群平台《小紅書》4日因資安問題遭台灣「封鎖1年」，今（10日）上午國台辦發言人陳斌華接受媒體訪問，談及此事，他先是引用《左傳‧桓公十年》中的「匹夫無罪，懷璧其罪」，指出「小紅書」是分享生活、交流興趣的社群平台，深受台灣青年喜愛。陳斌華還稱台以「資安」為由封禁，「暴露的是內心的恐懼和不安」。

台媒提問中國網友「翻牆」用臉書、X平台，陳斌華回應了。（圖／翻攝國台辦臉書）

陳斌華提到，臉書涉詐破萬件，遠比小紅書還多，因此他怒控台灣「反詐」此舉是「反民主」，更痛批「蠻橫行徑踐踏民主，妨害自由，粗暴剝奪台灣民眾特別是青年的知情權和使用社交平台的自由」。對於台媒提問中國網友「翻牆」用臉書、X平台，陳斌華尷尬結巴後回道「我們支持依法依規使用各類社群平台，也會始終堅持以人民為中心，依法嚴厲打擊電信、網路詐騙等各類違法犯罪活動，積極維護兩岸同胞生命財產安全及合法權益。」。





稍早臉書粉專《Mr.柯學先生》轉發當下畫面，台灣網友留言笑喊「國台辦要掰不下去了，台媒好會問！」、「台媒記者也太帥！當面打臉國台辦反問：啊你們要開放臉書嗎？超猛的耶！」、「仔細看，國台辦發言人表情逐漸母湯，快掰不下去」、「很明顯台灣就不是他們的，硬要掰」、「你問的問題超出了他背好的答案」、「超好笑～打臉打爆欸」、「問A答B，哈哈哈」、、「顧左右而言他，笑壞！他根本回答不了」、「臉被打得好腫」。

原文出處：國台辦批台封小紅書「反民主」打臉自己！被問「中國網友翻牆」竟尬喊這句

