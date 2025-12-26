國台辦扯台灣原住民是「中國古越人」 學者提3點打臉：過度自卑轉驕傲自大

Kolas Yotaka日前新書發表，強調「我不是中國人」，「國台辦的反應支持了我的主張：認同是國安問題」。 圖：取自Kolas Yotaka臉書

[Newtalk新聞] 「我不是中國人！」前總統府發言人Kolas Yotaka日前在新書發表會上表示，不論血緣上、地理上、情感上、政治上、生命經驗上，她都不是中國人，世界上也沒有一個族叫「中華民族」。中國國台辦跳腳稱，台灣原住民是古越人一支，從中國直接或間接移居至台灣。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元提3點分析，狠狠打臉國台辦。

國台辦發言人彭慶恩24日在例行記者會上聲稱，Kolas Yotaka「妄稱自己不是中國人」，兩岸同胞同屬中華民族，都是中國人。台灣先住民系古越人一支，從中國大陸直接或間接移居到台灣，這既有大量考古發現可以作證，也為台灣少數民族所認同「有些宵小之徒，為了政治私利，棄祖背宗，違背常識，喪失了基本的人性和良知，可恥可悲可憐」。

Kolas Yotaka透過臉書回應，這種辱罵是家常菜，她不意外，「我同情國台辦」，「你可以擴張認同的邊界，但不需要擴張國界。中國政府若願意認清這一點，放棄種族民族主義，摒棄以強勢文化和軍事手段強迫人民接受虛幻的民族認同，台灣就不會成爲地球上最危險的地方」，「國台辦的反應支持了我的主張：認同是國安問題」。

葉耀元25日發文表示，依照國台辦跟中共政權編篡歷史的能力，有一天美國人也會變成中國跨洋渡海過去的移民，他列出幾個基本原則，首先，台灣原民從文化與DNA鑑別的研究來看，跟中國所謂的「漢人」（其實大家都是蒙古人才對）完全不屬於同一發展支線。

再者，葉耀元指出，古越人一般講的是廣州越南一代，跟台灣沒有什麼關係；此外，血統跟文化對個人到底認同自己是什麼人，其實沒有關係，「我可以喜歡吃江浙菜、北京菜、四川菜、或任何中國相關的文化，但這跟我認為自己是台灣人一點關係都沒有」，他直言，這種想要同化別人認同的國家，一般都是過度自卑轉驕傲自大。

