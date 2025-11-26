國台辦批以武謀獨 推台灣入災難

總統賴清德26日宣布未來8年將投入1兆2500億元經費打造先進防衛作戰體系。（范揚光攝）

賴清德總統26日提出「守護台灣」行動方案，喊出軍購特別預算「8年1.25兆新台幣」，大陸國台辦發言人彭慶恩同日在例行記者會回應，這只會把台灣推入災難。大陸資深涉台學者包承柯指出，若賴政府延續台獨分裂方針，兩岸統一步伐只會加快。

彭慶恩表示，民進黨當局為了一己私利，任由外部勢力予取予求，將本可以用來改善民生、發展經濟的錢浪費在購買武器、討好外部勢力上，只會把台灣推入災難境地。統一大勢不可阻擋，「倚美謀獨」注定失敗，「以武謀獨」必將自取滅亡。

包承柯受訪批評，賴清德仍以自身既有理解解讀兩岸關係，未能掌握局勢變化。賴政府依舊將兩岸問題鎖定在「對抗」選項，以擴張軍費對抗大陸，形同螳臂擋車，既不符合現實，也無法改變大陸崛起的趨勢。

他強調，「以武拒統」與軍費擴張不但不具可行性，反而更將台灣推向更深的風險，「這些做法不過是徒勞」。

回顧賴清德上任後的政策軌跡，包承柯認為方向維持一貫：敵意不減、對抗加碼。他指出，賴清德上任後不久，今年3月把大陸定義為「境外敵對勢力」，並提出「賴17條」、推動兩波大罷免在野立委，企圖整合內部力量，如今再推出「守護台灣行動方案」，方向未曾調整。

包承柯表示，賴持續無視來自社會內外的反對聲音，自認路線正確，但最終只會讓台灣民眾承擔後果。「一路莽撞向前，這是台灣人民的悲哀。」而在現行政策延續下，兩岸關係將難現轉圜，「最後走到衝突與對撞的可能性正在升高」。

賴清德26日宣布，8年投入1.25兆元軍購預算，包承柯質疑，在賴推動的台獨路線下，台灣是否能承受8年對抗式治理，「這本身就是問號」。

包承柯也認為，軍購本質上不具效益。「即便台灣把GDP全年度經費全部拿去買美國軍火，也無法改善軍事弱勢的現實。」軍購無法改變兩岸實力差距，只會消耗台灣資源。