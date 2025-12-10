國台辦批台灣封鎖小紅書 徐國勇：不自由國家沒資格批評

針對中國國台辦批評台灣以反詐為由封鎖「小紅書」，民進黨秘書長徐國勇今天(10日)表示，一個沒有民主自由的國家批評民主自由的國家，這是全世界最荒謬的事。徐國勇並說，中國人民想上網還要翻牆，極權、不自由的國家沒有資格批評台灣的自由民主。

內政部日前以「小紅書」APP近2年來涉及詐騙案件1,706件，造成逾新台幣2億財損為由，停止「小紅書」的網際網路解析及限制接取1年，中國國台辦發言人陳斌華批評民進黨政府的做法是剝奪台灣民眾的知情權與使用社交平台的自由。

對此，民進黨秘書長徐國勇10日出席「民進黨青年局會員大會」時受訪表示， 一個沒有民主自由的國家敢批評民主自由的國家，這是全世界最荒謬的事情。徐國勇說：『(原音)中國人可以隨時上網路嗎？中國禁了多少網路？人民想上個網還要翻牆，這個叫做極端、極權、不自由的國家，有什麼資格來批評自由民主的台灣？中國是個不自由民主的國家，沒有資格來批評台灣的自由民主。』

不過，針對內政部封鎖「小紅書」引發部分民怨，民進黨立委王世堅稱可以理解內政部的做法，但也擔憂會犧牲民主自由的台灣價值。徐國勇則說，王世堅的說法是要凸顯台灣的自由民主，但中國的手段是要利用極權的方式戕害台灣的自由民主。

徐國勇說明，「小紅書」被封鎖的最主要原因是成為詐騙集團的利用工具，面對詐騙橫行、無法偵破，「小紅書」極端不配合，從法律上而言，「小紅書」是用消極不作為變相幫助詐騙集團，應該受到譴責。

徐國勇也說明這不算「禁」，只是限制流量，事實上台灣的網路及各方面仍然相當自由，但大家必須關注資安、詐騙的問題，這才是重點。

另外，先前有媒體報導指國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平將於農曆前後會面，並指北京要求國民黨以反軍售案等「3張門票」作為前提。中國國台辦發言人陳斌華指相關報導是無中生有，並聲稱民進黨和有關媒體抹黑、破壞兩岸正常交流交往。

民進黨發言人吳崢則回應指出，中國國台辦與國民黨異口同聲攻擊民進黨造謠生事，國民黨主席鄭麗文卻不說明面對中共的要求，國民黨是完全配合還是有所謂底線會守住？吳崢批評國民黨嘴巴上沒有配合中共，實際上卻以行動杯葛國防預算，這就是說謊、欺騙台灣社會(編輯：許嘉芫)

