國台辦批台美簽署MOU 陸委會：中共還是多管管自己的經濟問題

[Newtalk新聞] 台美關稅談判結果15%不疊加，中國國台辦發言人彭慶恩昨天指稱，「如果沒有強大祖國作為後盾，台灣只能淪為外在勢力眼中的肥肉」，更說半導體轉移到美國，「科技島」將淪為「空心島」。大陸委員會副主委暨發言人梁文傑今（22）日在例行記者會對此表示，中國不如好好處理他們自己的經濟問題，六億人年收僅1300元人民幣， 中共卻將錢大把往外援助，為何不用這些錢改善中國人民的經濟？

梁文傑說，中國對於台美協議都用「不斷掏空台灣」、「產業空洞化」等說法形容，但「我認為，其實兩邊各自經濟發展，各自顧好自己的事情比較重要。中國這麼費心考慮台灣產業跟經濟，不如好好處理一下他們自己的經濟問題」。

梁文傑舉例，前中國國務院總理李克強在2020年說，中國有六億人月收入不到1000元人民幣，2024年中國國家統計局將這六億人收入增加到1300元人民幣。在此同時，中共卻將大把錢往外援助和貸款，數據可見，中國每年用600億到1000億美元對外援助，總額可能超過1.5兆美元。他批評，這些錢怎麼不用來好好改善中國人民的經濟生活？兩岸各自有自己的產業和經濟發展要過，中國不用插手管到台灣的產業和經濟發展。

