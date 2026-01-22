國台辦批台美15%關稅是賣身契 梁文傑反嗆：中共每年援外千億美金才叫掏空

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

陸委會副主委梁文傑今(1/22)表示，中國有6億人月收僅1300元人民幣(約5905元台幣)，但中共每年拿近千億美元在援外，總額已破1.5兆，怎不把錢用來改善人民生活？每天插手管台灣的經濟，不如先處理自己的經濟問題。

陸委會副主委梁文傑，資料照，吳家豪攝

台美最近達成15%對等關稅協議，中國國台辦對此聲稱是民進黨出賣民眾福祉跟產業發展利益的賣身契。

梁文傑下午召開陸委會例行記者會回應時事，他指出，中共最近針對台美協議，不斷用掏空、產業空洞化等等說法，但台灣、中國的經濟發展應該各自兼顧就好，中國要這麼關心台灣經濟，怎麼不先處理自己的經濟問題？

梁文傑說，前中國國務院總理李克強在2020年曾坦言，中國有6億人月收入不到1千人民幣，而最新數據是2024年中國國家統計局資料，這6億人的收入增為1300元人民幣，增加的並不多。

梁文傑表示，在此同時，中共卻將大把錢往外援助貸款，目前看到數據是每年約600億至1千億美元在援助，總額恐已破1.5兆美元，這些錢為何不用來改善人民經濟生活？

梁文傑說，台灣跟中國各自有自己的產業跟經濟發展，不用來插手管到台灣，大家各自處理自己的事情，才是重點。

