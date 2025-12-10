國台辦批封小紅書 徐國勇：不自由國家沒資格批評

（中央社記者葉素萍台北10日電）中國國台辦批評台灣以反詐為由，封鎖「小紅書」，民進黨秘書長徐國勇今天表示，一個沒有民主自由的國家批評民主自由的國家，這是全世界最荒謬的事，中國人民想上網還要翻牆，極權、不自由的國家，沒有資格批評台灣的自由民主。

社群平台小紅書涉逾千件詐欺案遭封鎖1年。中國大陸國台辦發言人陳斌華今天批評民進黨政府的做法，表示這剝奪台灣民眾的知情權與使用社交平台的自由。

徐國勇今天出席民進黨青年局會員大會受訪表示， 一個沒有民主自由的國家敢批評民主自由的國家，這是全世界最荒謬的事情。

徐國勇說，「中國人可以隨時上網路嗎？中國禁了多少網路，人民想上個網還要翻牆，極權、不自由的國家，有什麼資格來批評自由民主的台灣？」中國是個不自由民主的國家，沒有資格來批評台灣的自由民主。

不過，針對內政部封鎖「小紅書」引發部份民怨，民進黨立委王世堅下午出席民進黨中常會受訪，稱可以理解內政部的做法，但也擔憂會犧牲民主自由的台灣價值。

徐國勇認為，王世堅的說法是凸顯台灣的自由民主，但中國的手段是要利用極權，用不自由民主的方式戕害台灣的自由民主。

徐國勇說，「小紅書」被封鎖的最主要原因是成為詐騙集團的利用工具，面對詐騙橫行、無法偵破，「小紅書」卻極端不配合，從法律上而言，「小紅書」是用消極不作為、變相幫助詐騙集團，應該受到譴責。

徐國勇並說，台灣也不算「禁」，只是限制流量等問題，事實上台灣的網路及各方面仍然相當自由，大家必須關注資安、詐騙等問題，這才是重點。（編輯：翟思嘉）1141210