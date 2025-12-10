國台辦批封鎖小紅書 陸民眾翻牆用臉書稱要依法依規

（中央社記者呂佳蓉北京10日電）社群平台小紅書涉逾千件詐欺案遭封鎖1年。中國大陸國台辦發言人陳斌華今天批評民進黨政府的做法，表示這剝奪台灣民眾的知情權與使用社交平台的自由，但是被問及大陸民眾仍要翻牆才能使用臉書，陳斌華則稱，支持在依法依規的情況下，使用各類社交平台。

中國大陸國台辦今天舉行例行記者會，小紅書成為議題焦點。

陳斌華在例行記者會上首先針對此議題稱，小紅書的定位是「生活興趣社區」的社交平台，以豐富多元的生活化內容、貼近青年興趣的社區氛圍、便捷的互動方式，深受台灣民眾特別是青年的喜歡。

他表示，台灣年輕人藉由小紅書了解大陸真實情況，與大陸用戶親切、友善互動，「這讓『民進黨當局』刻意製造的『信息繭房』和對大陸的污衊抹黑塌了房、破了功」。

陳斌華聲稱，民進黨政府名為「反詐」，「實為『反民主』」，剝奪台灣民眾特別是青年的知情權和使用社交平台的自由，損害台灣以小紅書謀生獲利的民眾生計。民進黨倒行逆施阻擋不了台灣民眾特別是青年了解大陸、與大陸民眾相交相知的民意潮流。

對於媒體提問，大陸一般民眾也需要翻牆才能使用臉書、X平台，國台辦怎麼看待？在許多大陸機構開始在臉書等平台設立帳號，大陸方面是否有考慮開放民眾使用臉書？

陳斌華對此表示，民進黨封禁小紅書所用的理由，在台灣根本難以服眾，也是別有用心的政治操弄。他接著稱，「我們支持在依法依規的情況下，使用各類社交平台，也會始終堅持以人民為中心，依法打擊電信詐騙違法犯罪活動，積極維護兩岸同胞生命財產安全與合法權益」。

今年10月14日，政府透過海基會發文函請小紅書母公司中國行吟信息科技（上海）有限公司依法提出具體改善作為，接受中華民國法律管轄，並限期20天內回覆，但業者迄今均無任何訊息。

對於海協會是否會協助大陸企業與台灣方面進行溝通？陳斌華表示，由於民進黨政府拒不承認體現一個中國原則的九二共識，海協會與海基會的對話溝通機制早已停擺。

小紅書APP因資安檢測不合格且對台灣官方發函已讀不回，內政部4日起發布命令暫行封鎖1年。內政部警政署刑事局詐欺犯罪防制中心主任張文源說明，根據165反詐騙平台統計，小紅書APP在台涉詐總財損為新台幣1億3290萬餘元；今年1至11月總財損達1億1477萬餘元，有持續攀升跡象。（編輯：廖文綺）1141210