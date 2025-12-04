國台辦批川普簽《台灣落實法案》 外交部發聲明嚴正駁斥

美國總統川普於昨天正式簽署《台灣保證落實法案》，此舉引發中國大陸強烈不滿。大陸外交部與國台辦在例行記者會上針對台美關係及台灣主權發表一系列言論。我國外交部今（4）日嚴正駁斥，強調大陸無權干預他國與台灣的互動。

外交部駁斥國台辦說法。（示意圖／報系資料照）

大陸外交部與國台辦針對《台灣保證落實法案》連番表達反對立場，聲稱此舉粗暴干涉中國內政，嚴重違反一個中國原則及中美三個聯合公報精神，向台獨分裂勢力發出錯誤信號。陸方並表示，堅決反對美國對「中國台灣」地區開展任何形式的官方往來，強調台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。

對於國台辦的說法，外交部今天發布聲明回應，重申中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是當前台海現狀，也是國際社會公認的客觀事實。外交部對陸方的相關說法予以嚴正駁斥，並指出大陸外交部及國台辦於昨天各自在例行記者會上針對台美關係及我國主權再度發表不實言論。

美國總統川普。（圖／美聯社）

外交部進一步強調，大陸無權以其自行主張的「一中原則」干預他國與台灣互動的主權決定，以及民主國家間的正常交流。大陸更不應以粗暴言論進行恫嚇，及抹黑美國經立法與行政部門之民主程序完成立法的《台灣保證落實法案》。外交部指出，陸方的行徑不僅凸顯其霸權心態，更暴露出中國大陸「麻煩製造者」的本性。

外交部呼籲國際社會共同關切陸方不斷片面劃設紅線、扭曲事實的惡劣脅迫行徑。外交部表示，將繼續在台美關係的良好基礎上，秉持互信、互惠、互利的原則，與美國國會及行政部門保持密切溝通，穩步推動台美雙方在各領域的全球合作夥伴關係。

