國台辦批我政府「媚日賣台」 外交部痛斥：中國無權置喙

〔記者黃靖媗／台北報導〕中國央視旗下新媒體「玉淵譚天」聲稱日本投入131億日圓資金在日台交流協會培植「媚日人士」，林佳龍本週受訪強調「台日理念相近」，有共同利害關係，中國國台辦卻批評，相關言論再次暴露賴清德當局「媚日賣台」的本質。對此，我外交部發言人蕭光偉今(27)日回擊，中國無權置喙、也無權干預民主國家間正常、健康的交流互動，並痛斥中方言論坐實中國才是企圖片面改變國際秩序的麻煩製造者的事實。

蕭光偉表示，中華民國台灣是主權獨立國家，主權屬於全體台灣人民，中華人民共和國從未統治台灣，雙方互不隸屬不僅是國際社會公認的客觀事實與現狀，也是台灣社會的堅定共識。

蕭光偉指出，台灣與日本共享自由、民主、人權與法治等普世價值，長期以來無論公、私部門或是兩國人民間皆互為緊密友好、理念相近的夥伴，雙方將持續在良好的基礎上深化各領域合作，推展台日全方位夥伴關係。

蕭光偉表示，中國無權置喙、也無權干預民主國家間正常、健康的交流互動，中方動輒以粗暴言論恫嚇台灣，不僅凸顯其恣意妄為的霸權心態，也暴露其破壞區域和平穩定的本質，更坐實中國才是企圖片面改變國際秩序的麻煩製造者的事實。

蕭光偉指出，中國近年來在東海、南海及台海頻繁舉行大規模軍事活動，並對區域各方進行各種複合式威脅與灰色地帶行動，已嚴重破壞區域和平穩定，造成緊張情勢不斷升高，民主夥伴也已多次在國際場合表達對台海和平穩定的重視和支持，台灣作為國際社會負責任的一員，將持續密切關注中國的恫嚇言論與脫序行徑，並與美、日等友盟國家密切合作，共同維護印太區域的和平、穩定與繁榮。

