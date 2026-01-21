國台辦批打壓欺凌中配群體 陸委會：依法執行 中共沒有置喙的餘地

陸委會主委邱垂正。（資料照片） 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 有關中配網紅「關關」遭廢止在台居留許可一事，國台辦今（21）日批評民進黨當局是出於「台獨」本性，打壓欺凌中配群體，嚴重損害兩岸婚姻群體的正當權益。對此，陸委會下午回應，台灣政府執行法律，中共沒有置喙的餘地。

「關關」昔日曾拍片叫囂「遲早紅旗插滿台灣」，去年更到馬場町祭拜共諜吳石進行紅色宣傳。移民署證實，關女長期居留許可已被廢止，她也在限期內自行離境，成為繼「亞亞」、「小薇」、「恩綺」、「錢麗」後，被取消居留權的中配。

陸委會表示，極少數中配在網路傳散支持武力侵略台灣、消滅中華民國，或有矮化我國家主權的言論，與其當初來台目的完全背道而馳，既為法所不許，廣大國人亦無法接受。台灣政府執行法律，中共沒有置喙的餘地。

陸委會強調，絕大多數中配都願意認同這塊土地，在台灣安居樂業，甚至積極奉獻付出回饋社會；國台辦蓄意將極少數人的違法不當行為投射到整個在台的中配群體，分化撕裂台灣社會，這樣的作法，才是真正欺凌傷害在台努力生活的中配群體。

