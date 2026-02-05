國台辦批新台幣改版去孫中山化 梁文傑訝異：胡攪蠻纏

新台幣將改版，中國國台辦聲稱，這是民進黨當局刻意去孫中山化、去中國化，這種包藏禍心的政治操弄是數典忘祖…對此，陸委會副主委梁文傑今天(5日)表示，他蠻訝異，新台幣改版，孫中山先生在不在新台幣上面，卻變成「去中國化」的問題。

梁文傑：『(原音)台灣從來沒有去中國化的問題，台灣人保存的這個文化底蘊，我認為是比大陸深厚很多，我們有最好的「溫良恭儉讓」傳統，我們沒有搞過文革，我們沒有搞過「破四舊，立四新」，也沒有把媽祖廟、孔廟都燒掉。整天在說我們去中國化，這種是胡攪蠻纏的。』

梁文傑強調，孫中山在不在新台幣上，這是台灣自己的事，不用對岸操心，如果對岸對孫中山這麼尊崇，他在20年前曾看過中共人大政協委員提案，要把孫中山放在人民幣上，但一直都沒這麼做。他說，現在人民幣上面全部都是毛澤東，毛澤東是「批孔揚秦」，攻擊傳統文化不遺餘力，「那他能代表中國人嗎？」所以不要把政治人物跟什麼去中國化、不中國化的事情連在一起，這事情講下去就很沒意思了，他小時候的一千塊台幣上面是蔣中正總統，後來拿掉了，大家也不是用得好好的嗎？他也相信，台灣人不會以這樣的觀點去看這個事情。