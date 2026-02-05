國台辦批新台幣「去中國化」 梁文傑反問：人民幣為什麼不放孫中山？

針對國台辦對於新台幣改版的罵聲，陸委會副主委梁文傑今日重砲回應。（本刊資料照）

中央銀行推動新台幣改版，引發中國國台辦強烈反彈，指稱新版鈔券不再放孫中山，是去中國化與台獨操作。對此，陸委會副主委梁文傑今（5日）回擊，中共根本胡攪蠻纏，更反問，「既然你們那麼尊崇孫中山，為什麼人民幣不放？反而放毛澤東？」

他強調，新台幣如何設計，是台灣自己的事，「不用對岸操心」。

台灣改鈔 中共急什麼？

梁文傑表示，他相當訝異國台辦竟把鈔券設計視為歷史文化鬥爭。「大部分台灣人壓根不會把這問題與去中國化聯想在一起。」他指出，台灣社會從來沒有「去中國化」的問題，相反地，台灣保留的文化底蘊比中國深厚得多。

廣告 廣告

「我們沒有搞文革，沒有破四舊立四新，也沒有把媽祖廟、孔廟燒掉。」梁文傑語氣犀利，直指中共才是破壞傳統文化的始作俑者。

人民幣印毛澤東 代表中國人？

梁文傑進一步透露，約20年前，中國政協委員曾提案把孫中山放上人民幣，但最終沒有通過。「既然你們這麼尊崇孫中山，那為什麼人民幣不印？現在全部都是毛澤東。」他並反問，毛澤東過去批孔揚秦、破壞傳統文化不遺餘力，「這樣的人能代表中國人嗎？」

梁文傑強調，政治人物與貨幣設計不應被扭曲成意識形態戰場。「我們小時候1000元上印著蔣中正，後來取消了，大家不也照常使用？」

國台辦先前稱新台幣改版是「割裂兩岸文化」「形塑台獨意識」。但梁文傑認為，北京動輒將台灣內政貼上政治標籤，才是荒謬之處。他重申，「新台幣要印誰，不用對岸指點。」

目前新台幣改版仍在研議階段，中央銀行表示，具體設計將在社會討論後再定案。

更多鏡週刊報導

新台幣要換了！網路瘋傳「改版」圖案 央行澄清了

千元鈔「4小朋友」退役了？新台幣要換新衣 央行開放票選12大款式「投票還能抽套幣」

中國要求提供資料她敢不給？ 陸委會：用最嚴格條件處理李貞秀索資