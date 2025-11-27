國台辦批林佳龍媚日賣台 外交部反擊：粗暴言論凸顯霸權心態

外交部長林佳龍（右）多次公開聲援日本首相高市早苗（左）引發中共強烈不滿。（資料照片／外交部提供）

中日關係緊張升溫之際，總統賴清德及外交部長林佳龍多次公開聲援日本，卻遭中國國台辦嗆「為一黨私利、背叛民族、毫無原則底線、媚日賣台」。對此，外交部發言人蕭光偉今天（27日）反嗆，中國無權置喙、也無權干預民主國家間正常、健康的交流互動。中方動輒以粗暴言論恫嚇台灣，不僅凸顯其恣意妄為的霸權心態，更坐實中國才是企圖片面改變國際秩序的麻煩製造者的事實。

中共官媒央視旗下新媒體「玉淵譚天」先前指控日本政府透過日台交流協會培養媚日人士、搞媚日台獨宣傳。外交部長林佳龍日前受訪表示，這類批評是「戰狼式語言」，也不知道在講什麼。

國台辦發言人彭慶恩昨在例行記者會怒批，民進黨與日方勾連生事，相關言論再次暴露賴清德當局「為一黨私利、背叛民族、毫無原則底線、媚日賣台」的本質。

對此，外交部發言人蕭光偉今天反嗆，外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，主權屬於全體台灣人民，中華人民共和國從未統治台灣，雙方互不隸屬不僅是國際社會公認的客觀事實與現狀，也是台灣社會的堅定共識。

蕭光偉指出，台灣與日本共享自由、民主、人權與法治等普世價值，長期以來無論公、私部門或是兩國人民間皆互為緊密友好、理念相近的夥伴，雙方將持續在良好的基礎上深化各領域合作，推展台日全方位夥伴關係。

蕭光偉強調，中國無權置喙、也無權干預民主國家間正常、健康的交流互動。中方動輒以粗暴言論恫嚇台灣，不僅凸顯其恣意妄為的霸權心態，也暴露其破壞區域和平穩定的本質，更坐實中國才是企圖片面改變國際秩序的麻煩製造者的事實。

蕭光偉指出，近年來，中國在東海、南海及台海頻繁舉行大規模軍事活動，並對區域各方進行各種複合式威脅與灰色地帶行動，已嚴重破壞區域和平穩定，造成緊張情勢不斷升高。

蕭光偉說，民主夥伴也已多次在國際場合表達對台海和平穩定的重視和支持，台灣作為國際社會負責任的一員，將持續密切關注中國的恫嚇言論與脫序行徑，並與美、日等友盟國家密切合作，共同維護印太區域的和平、穩定與繁榮。



