國台辦批沈伯洋是民主敗類 梁文傑：口無遮攔的謾罵沒有評論

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

針對民進黨立委沈伯洋遭國台辦批評是民主敗類，跟民進黨是一丘之貉，陸委會副主委梁文傑今(1/8)表示：「這個…對於口無遮攔的謾罵，沒有什麼評論，就這樣。」

陸委會副主委梁文傑，資料照，吳家豪攝

梁文傑下午召開陸委會例行記者會並接受媒體提問，現場媒體問到，沈伯洋住家及工作場所的衛星影像遭中國博主曝光，隨後陸委會要求中方下架，數發部也要求平台業者將相關圖片、貼文及影片下架，國台辦發言人陳斌華對此表示，民進黨當局粗暴打壓，坐實與沈柏洋是一丘之貉，戳穿言論自由的虛偽。

梁文傑僅簡短回應，表示「對於口無遮攔的謾罵，我們沒有什麼評論，就這樣。」

