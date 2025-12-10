國台辦批禁小紅書剝奪自由 徐國勇反嗆：中國有民主自由嗎？

徐國勇反嗆，中國有民主自由嗎？ 圖：高逸帆／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 內政部對中國社群App「小紅書」發布網際網路停止解析及限制接取命令，暫定期間一年，遭到國台辦批評，剝奪台灣民眾的知情權與使用社交平台的自由。對此，民進黨秘書長徐國勇今（10）日反問，中國有民主自由嗎？一個沒有民主自由的國家，敢批評民主自由的國家，這是全世界最荒謬的事情。

國台辦發言人陳斌華批評，民進黨政府名為「反詐」，實為「反民主」，剝奪台灣民眾特別是青年的知情權和使用社交平台的自由，損害台灣以「小紅書」謀生獲利的民眾生計。他說，民進黨倒行逆施，阻擋不了台灣民眾，特別是青年了解中國、與中國民眾相交相知的民意潮流。

徐國勇今下午出席民進黨青年局會員大會，並於會前受訪反問，中國有民主自由嗎？一個沒有民主自由的國家，敢批評民主自由的國家，這是全世界最荒謬的事情。

徐國勇再說，中國人可以隨時上網路嗎？中國禁了多少網路，人民想上網還要翻牆，這個叫做極端、極權、不自由的國家，有什麼資格來批評自由民主的台灣？他強調，中國是個不自由民主的國家，沒有資格來批評台灣的自由民主。

針對民進黨立委王世堅稱，可以理解內政部禁「小紅書」，但恐怕會犧牲掉民主自由的台灣價值，徐國勇則說，這段話就是在凸顯台灣的自由民主，大家要注意，中國的手段就是利用極權，用不自由民主來戕害台灣的自由民主。

徐國勇表示，「小紅書」最主要的原因，是詐騙集團利用從事詐騙工作，而要遏止這些詐騙工作的時候，「小紅書」極端不配合，造成詐騙橫行、無法偵破。他說，詐騙集團的行為，有些是跨境的，全世界必須合作來偵破，可是「小紅書」都不配合，甚至一些平台上的詐欺案件發生，希望提供相關訊息，也都拒絕，甚至是連回答都不回答。

徐國勇直指，如果不客氣的講，從法律上的態度來說，「小紅書」就是用消極不作為的方式來行使作為，變相幫助詐騙集團，這應該受到譴責。他也說，其實不是「禁」，只是有關流量的問題，事實上台灣還是相當自由，網路各方面還是相當自由，希望能夠引起大家注意有關資安、詐騙問題。

另針對有媒體人稱，新竹縣、彰化縣、嘉義市、宜蘭縣、台東縣，有機會「藍天變綠地」，徐國勇則說，每個縣市都戰戰兢兢、總統也戰戰兢兢，希望每個縣市都能得到很好成績。他說，在地方重回執政、中央要繼續執政，這是民進黨所設定的目標，這部分會努力。

