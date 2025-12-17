國台辦批美化戰爭 苗博雅嗆：做賊喊抓賊！去跟習近平講不要侵略

記者陳思妤／台北報導

社民黨台北市議員苗博雅近日在直播中提到，若金門、馬祖遭到攻擊，台灣本島仍可能維持上班上課，但卻被報導曲解成若是開戰，「馬照跑、舞照跳」，苗博雅出面駁斥後，國台辦今（17）日竟還批「美化戰爭」。對此，苗博雅直呼，打人的喊救人、做賊的喊抓賊，國台辦要講戰爭殘酷，應該好好跟中國國家主席習近平講不要發動戰爭，那台灣就不會有戰爭，且國台辦的發言就證實了，自己之前被攻擊「是一連串鋪陳好的事情」。

苗博雅日前談到全社會防衛韌性，但卻被報導曲解成，若是開戰，「馬照跑、舞照跳」，國台辦發言人朱鳳蓮今天還在記者會痛批，「綠營政客」對戰爭帶給民眾的苦難視若無睹，居然拋出美化戰爭的冷血言論，毫無人性，已經遭到島內各界和輿論的譴責。

對此，苗博雅今天受訪時直呼，國台辦就是打人的喊救人、做賊的喊抓賊，所有人都反對戰爭，只有中共一直威脅要發動戰爭，中共就是要發動戰爭的一方。苗博雅表示，大家都同意戰爭殘酷所以要解決問題，但是「解決的重點只有一個就是中共不要發動侵略，台灣就不會有戰爭嘛！」

苗博雅指出，國台辦說戰爭殘酷，但中共就是真正要發動戰爭的人，這叫做提籃子假燒金（台語）、黃鼠狼給雞拜年，「國台辦要講戰爭殘酷應該好好跟習近平講，國台辦要講說不要發動戰爭，就叫習近平不要發動戰爭，那台灣就不會有戰爭齁」。

苗博雅強調，台灣是被威脅的一方，台灣所做的就是強化自身實力以求取生存，台灣沒有要攻擊任何人，台灣沒有要發動戰爭。苗博雅說，國台辦這種打人喊救人的行為，是完全印證自己上週說的，這一連串大幅攻擊及起源於中國官媒今日海峽發表的不實貼文，捏造沒有說的話以及不實的哏圖，在網路上發酵後登上主流媒體，接下來就是一連串扭曲，「今天國台辦出面罵我，證實這就是一連串鋪陳好的事情」。

苗博雅也認為，這不只是自己被攻擊，中國是在攻擊所有在台灣討論全社會防衛韌性的人，要讓台灣喪失在危機中持續運作的能力，而這符合中共最大利益。所以，未來只要有誰再談到全社會防衛相關話題，中共都會試圖用一樣的模式去攻擊，說是在美化跟淡化戰爭，這只是要製造寒蟬效應。

「這波對苗博雅的攻擊只是要試試看能不能起到寒蟬效應效果，先把苗博雅打倒了，黑一波後以後不會有人提這話題」，但苗博雅相信，台灣人民判斷力非常精確。苗博雅強調，國台辦今天的發言只是再一次證實，國台辦就是一個推卸責任，不敢面對自己有侵台意圖的事實，而台灣能做的就是把自己做好，做好自己的防衛，這就是台灣生存最重要關鍵。

