國台辦批美國干涉中國內政 外交部霸氣反嗆

▲美國總統川普(Donald Trump)美東時間2日簽署《台灣保證落實法案》。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普(Donald Trump)美東時間2日簽署《台灣保證落實法案》(Taiwan Assurance Implementation Act)。中國國台辦痛批，「粗暴干涉中國內政」。對此，外交部今（4）日反擊表示，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是當前台海現狀，也是國際社會公認的客觀事實，嚴正駁斥中方的相關說法。

《台灣保證落實法案》法案旨目的在進一步強化《2020年台灣保證法》的執行，並要求美國國務院定期檢討其對台交往準則，至少每5年向國會提交更新報告，以確保台美關係持續穩健發展。對此，中國國台辦痛批，「粗暴干涉中國內政、嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定的精神」

外交部發言人蕭光偉表示，外交部注及中國外交部及國台辦發言人昨日各自在例行記者會上，針對台美關係及我國主權再度發表不實言論。外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是當前台海現狀，也是國際社會公認的客觀事實，對於中方的相關說法予以嚴正駁斥。

外交部強調，中國無權以其自行主張的「一中原則」干預他國與台灣互動的主權決定，以及民主國家間的正常交流。中國更不應以粗暴言論進行恫嚇，及抹黑美國經立法與行政部門之民主程序完成立法的《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act）。中方的行徑不僅凸顯其霸權心態，更暴露出中國「麻煩製造者」的本性。

外交部呼籲國際社會共同關切中方不斷片面劃設紅線、扭曲事實的惡劣脅迫行徑。外交部將繼續在台美關係的良好基礎上，秉持互信、互惠、互利的原則，與美國國會及行政部門保持密切溝通，穩步推動台美雙方在各領域的全球合作夥伴關係。

