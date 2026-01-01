國台辦批賴新年談話 陸委會：不能改變中華民國已存在115年

陸委會外觀。廖瑞祥攝



總統賴清德今（1/1）日發表新年談話時指出，面對中國持續升高的擴張野心，台灣沒有時間等待，更沒有時間內耗。國台辦發言人陳斌華回應，無論賴清德及民進黨當局說什麼、做什麼，都改變不了台灣是中國一部分的事實，而陸委會也反嗆，不論中共說什麼、做什麼，都不能改變中華民國已經存在115年的事實。

賴清德今日以「堅韌之島，希望之光」為題，提出四大總目標，首先就是「打造更安全、堅韌的台灣」。他指出，面對中國持續升高的擴張野心，台灣沒有時間等待，更沒有時間內耗，重申要堅定捍衛國家主權，強化國防及全社會防衛韌性，全面建構有效的嚇阻力量及民主防衛機制，並透過8年1.25兆國防特別預算投資，全面提升戰力。

對此，陳斌華表示，賴清德上台以來，大搞「備戰謀獨」、「全民皆兵」，把民眾綁上「台獨」戰車，把台灣推向兵凶戰危險境，對外部勢力一味獻媚輸誠、賣身投靠，嚴重損害台灣民眾和企業切身利益，更稱無論賴清德及民進黨當局說什麼、做什麼，都改變不了台灣是中國一部分的事實和「台獨」必然敗亡的下場。

陸委會則回應，兩岸問題的關鍵，在於中共無視，甚至想要消滅中華民國的存在；但不論中共說什麼、做什麼，都不能改變中華民國要生存、要發展的堅定決心，不能改變中華民國已經存在 115 年，並在經濟發展與民主深化取得巨大成果的事實。

