國台辦批賴清德不自量力：還想幫中國發展經濟 梁文傑：但李克強說6億中國人月入僅4千

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

總統賴清德近日表示，我國今年經濟成長達7.37%，我們也願意幫助中國解決所面臨的經濟問題，但反遭國台辦批是信口開河、不自量力。對此，陸委會副主委梁文傑今(12/11)表示，已故的前中共國務院總理李克強曾直言，中國有6億人每月收入只有1千人民幣(約台幣4426元)，台灣GDP的總量不如中國，但人均GDP及貧富差距表現好過中國。

陸委會副主委梁文傑，資料照，吳家豪攝

賴總統日前表示，中國所面臨的各項經濟問題，台灣願意幫助中國，共同合作，中國國台辦發言人陳斌華昨日回應，真是信口開河、不自量力，預估今年全年度，台灣GDP不如中國多省的GDP，真不知賴清德哪來的自信？

廣告 廣告

梁文傑稍早召開陸委會例行記者會並開放媒體提問時事，他說，中國的人口比台灣多太多，幾乎沒有任何一個省的人口少於台灣，因此中國一些經濟發達的省份，是超過台灣的，比方說第一名的廣東省及江蘇省等等。

梁文傑指出，但中國人均GDP約1.38萬美金，台灣人均GDP為3.8萬美金左右，以人均來講，台灣遠勝，若以省分，差距可能更大，比方說廣東總體GDP是台灣的2倍，但人均GDP只有1.5萬美金，跟台灣仍有不少差距。

梁文傑說，中國還是發展不平均的地方，因此李克強在2020年才會坦誠，中國有6億人每月收入只有1千元人民幣。

梁文傑表示，拿總量來說，台灣不如中國，但拿人均跟貧富差距來說，我們的表現還是比較好的。

更多FTNN新聞網報導

賴清德打造1.25兆台灣之盾 陸委會：54%台灣人都支持

助理費除罪化燒不停！藍營助理圈驚爆「傅崐萁正在查水表」

立委提案助理費除罪化幫自己加薪60萬？王婉諭：收入比總統還高

