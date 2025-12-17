國台辦批賴清德去陸配麵館作秀！陸委會反嗆：別再利用陸配搞統戰

總統賴清德與開封包公府私房麵老闆郭明華。 圖：賴清德臉書

[Newtalk新聞] 總統賴清德日前前去陸配麵館參訪，並捧著碗大啖美食，說只要認同台灣，就是這個國家的主人。中國國台辦批評，賴清德一邊迫害島內陸配群體，一邊營造假象，純屬作秀。對此，陸委會今（17）日反擊，奉勸國台辦不要再利用陸配搞統戰滲透，更不要拿陸配當成政治議題炒作。

中國國台辦批評，賴清德一邊罔顧人倫欺凌迫害島內陸配群體，一邊裝模作樣營造假象，純屬作秀，虛偽至極，騙不了兩岸同胞。

陸委會今晚表示，台灣是一個多元開放的社會，從全世界任何一個地方來到台灣的新住民，只要願意融入台灣社會，台灣民眾都會展開雙手熱情的歡迎。

廣告 廣告

陸委會指出，賴總統是國家元首，走入基層關懷民眾生活，在台灣是再正常不過的事。奉勸國台辦不要再利用陸配搞統戰滲透，更不要拿陸配當成政治議題炒作。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

答辯京華城案竟提骨灰要撒台灣海峽 沈慶京：希望有天成中國內海

上街頭反制政院不副署？ 國民黨：任何合法手段都不排斥