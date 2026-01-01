國台辦批賴清德新年談話 陸委會：兩岸問題關鍵在中共無視中華民國

總統賴清德今天上午發表元旦談話，提及面對北京持續擴張野心，朝野應攜手合作通過國防預算，被中國大陸國台辦指為「兜售台獨分裂謬論、煽動兩岸對立對抗」；陸委會對此表示，兩岸問題的關鍵在於中共無視、甚至想要消滅中華民國的存在，無論中共做什麼、說什麼，都無法改變中華民國存在115年的事實與生存發展的決心。

總統賴清德（圖）1日在總統府內發表2026新年談話，並感謝全體國人面對挑戰時展現的團結與韌性， 讓台灣在變動中穩健前行。（中央社）

賴清德1日上午以「韌性之島、希望之光」為主題發表2026年新年談話。賴清德於談話中提到，對於北京持續升高的擴張野心，國際都在關注台灣人有沒有自我防衛的決心，期盼朝野攜手合作，讓重要的國防預算趕緊通過。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）隨後透過發言人陳斌華「答記者問」名義表示，這是「兜售台獨分裂謬論、煽動兩岸對立對抗、重彈民主對抗威權老調」，無論說什麼、做什麼都改變不了「台灣是中國一部分事實和台獨必然敗亡下場」。

陸委會下午對此回應，兩岸問題的關鍵在於中共無視、甚至想要消滅中華民國的存在。

陸委會重申，不論中共說什麼、做什麼，都不能改變中華民國要生存、要發展的堅定決心，不能改變中華民國已經存在115年、在經濟發展與民主深化取得巨大成果的事實。