國台辦批賴清德訪中配麵店是作秀 陸委會反擊：勿再利用中配搞統戰滲透

記者盧素梅／台北報導

針對賴清德總統日前到一家中國籍配偶所開的麵館用餐，中國國台辦今（17）日批評，賴清德一邊罔顧人倫欺凌迫害台灣中配群體，一邊裝模作樣營造假象，純屬作秀，虛偽至極，騙不了兩岸同胞。對此，陸委會指出，賴總統是國家元首，走入基層關懷民眾生活，在台灣是再正常不過的事，奉勸國台辦不要再利用中配搞統戰滲透，更不要拿中配當成政治議題炒作。

賴總統近日到台北中山「開封包公府私房麵館」，表示不管你從哪裡來，只要認同台灣，就是這個國家的主人。國台辦發言人朱鳳蓮今天在例行記者會上指出，兩岸婚姻家庭是「兩岸一家親」最生動、最直接的體現，應受到最美好的祝福和最貼心的呵護。但賴清德一邊罔顧人倫欺凌迫害台灣中配群體，一邊裝模作樣營造假象，純屬作秀，虛偽至極，騙不了兩岸同胞。

對此，陸委會回應，台灣是一個多元開放的社會，從全世界任何一個地方來到台灣的新住民，只要願意融入台灣社會，台灣民眾都會展開雙手熱情的歡迎。

陸委會強調，賴總統是國家元首，走入基層關懷民眾生活，在台灣是再正常不過的事。奉勸國台辦不要再利用中配搞統戰滲透，更不要拿中配當成政治議題炒作。

