國台辦批賴總統挺陸配麵店 陸委會：勿炒作陸配議題

針對中國國台辦批評賴清德總統日前前往陸配開設的麵店一事，陸委會今天(17日)回應指出，賴總統是國家元首，走入基層關懷民眾生活，在台灣是再正常不過的事，奉勸國台辦別再利用陸配搞統戰滲透，更不要拿陸配當成政治議題炒作。

陸委會表示，台灣社會多元開放，從全世界任何一個地方來到台灣的新住民，只要願意融入，台灣民眾都會展開雙手熱情歡迎。