國台辦批陸委會「獨裁」 梁文傑回敬中國：爛梨子假裝不了蘋果

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陸委會副主委梁文傑2026.6.11主持例行記者會，回應關於中國海警船等闖入東部海域聲稱『執法』、海峽論壇等議題。郭宏章攝



為了防止中國利用「海峽論壇」對台灣進行大型統戰，陸委會先前宣布禁止地方政府參加「海峽論壇」，引來中國國台辦批評台灣是「假民主，真獨裁」，陸委會副主委梁文傑今天（6/11）回應記者提問時首先強調，兩岸政策必須要全國一致，才能應對中國的統戰。至於誰是兩岸之間到底誰是民主誰是獨裁，梁文傑並引用台灣諺語說：「爛梨子假裝不了蘋果」，若你真的是蘋果，也不會是爛梨子，這是不用辯（論）的事情。另外，藍委陳玉珍批評不用怕中共統戰，「怎麼不認為是我們對他們統戰」，梁文傑也說，請陳玉珍先展示一下統戰對方的成果。

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為了防止中國利用「海峽論壇」對台灣進行大型統戰，陸委會先前宣布禁止地方政府參加「海峽論壇」，引來中國國台辦批評台灣是「假民主，真獨裁」，陸委會副主委梁文傑今天（6/11）回應記者提問時首先強調，兩岸政策必須要全國一致，才能應對中國的統戰。至於誰是兩岸之間到底誰是民主誰是獨裁，梁文傑並引用台灣諺語說：「爛梨子假裝不了蘋果」，若你真的是蘋果，也不會是爛梨子，這是不用辯（論）的事情。另外，藍委陳玉珍批評不用怕中共統戰，「怎麼不認為是我們對他們統戰」，梁文傑也說，請陳玉珍先展示一下統戰對方的成果。

陸委會副主委梁文傑2026.6.11主持例行記者會，回應關於中國海警船等闖入東部海域聲稱『執法』、海峽論壇等議題。郭宏章攝

陸委會今天下午舉行例行記者會，由副主委梁文傑主持，由於大陸委員會認定，海峽論壇自2009年舉辦至今，就是「不折不扣的中共對台統戰平台」，近年更成為北京推動「促融促統」的重要管道，因此陸委會日前宣布，包含縣市長在內的地方政府人員不得參與。對此，中國國台辦發言人張晗昨（6/10）批評，民進黨當局抹黑污蔑海峽論壇，破壞兩岸交流合作，禁錮台灣民眾行動和言論自由，嚴重損害島內同胞利益福祉，所作所為充分暴露了其「假民主、真獨裁」的本質。

對於國台辦批評台灣政府獨裁，梁文傑在回應記者時表示，兩岸政策必須要全國一致，所以不管中央政府還是地方政府，大家都要採取一致的立場。至於誰是兩岸之間到底誰是民主，誰是獨裁，台語講說「爛梨子沒辦法假裝是蘋果」，你真的是蘋果，也不會是爛梨子，這是不用辯（論）的事情。

而國民黨立委陳玉珍對於陸委會的禁令也大表不滿，還說「怎麼會認為一定是他們統戰我們？我們去跟他們交流，怎麼不認為我們統戰他們？」。對此，梁文傑則酸說，請陳玉珍先展示統戰對方的成果給大家看好了。

另外，有記者問到，先前陸委會有意修法，增訂對立委赴中國也必須申報，是否會持續推動，梁文傑表示，目前的兩岸條例是沒有限制立委去中國，因此是不需要中央政府審查通過的，所以立委的部分陸委會並沒有限制。

記者也問到，這次第18屆海峽論壇會有誰可能會去？ 梁文傑說，「我們大概心中會有一些名單，但是到時候再看。」

梁文傑強調，兩岸政策或大陸政策是必須要是全國一致的，「否則我們無法對抗對方的步步進逼的各種手段，這

也是我們這一次會要求中央地方採取一致行動的原因。」

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