國台辦批「鄭習會」3門票無中生有 民進黨：與國民黨一個鼻孔出氣

民進黨發言人吳崢。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 媒體報導，國民黨主席鄭麗文將與中國國家主席習近平在農曆年前後會面，並有「3張門票」作為前提，包括阻擋台灣軍事採購。國台辦今（10）日表示，民進黨目的是抹黑破壞兩岸正常交流交往，但也稱中國願與國民黨加強交流。對此，民進黨發言人吳崢表示，鄭麗文只要說清楚，疑問就會消除，但看到的永遠都是國民黨跟國台辦一個鼻孔出氣，難怪人民會有這些疑問跟感受。

國台辦發言人陳斌華表示，相關報導是無中生有，並指民進黨和有關媒體「惡意炒作、造謠生事」，目的是抹黑破壞兩岸正常交流交往，打壓政治異己，撈取選票和政治利益。他也說，中國願在堅持九二共識，反對台獨的共同政治基礎上，與國民黨和台灣內部各政治團體、有識之士加強交流往來，共同推動兩岸關係和平發展，造福兩岸民眾。

廣告 廣告

民進黨今下午召開中常會後轉述記者會，吳崢受訪表示，相關消息出來，鄭麗文不去澄清、不跟社會對話其領導的國民黨立場，反而把矛頭對準民進黨，說民進黨在編故事；中國國台辦也在攻擊民進黨無中生有、捕風捉影。

吳崢質疑，這非常奇怪，國民黨、國台辦似乎約好一樣，很有默契地異口同聲把矛頭對準民進黨，卻沒對報導做出說明。他說，國民黨稱願為兩岸和平與中國溝通，不過，溝通前提是建立在雙邊意見不同，但現在看不出國民黨與中國的立場哪裡不一致？

吳崢指出，如果兩邊講的話一模一樣，也沒有溝通必要，未來如果有「鄭習會」，也就是變成互相取暖，這是國民黨想要的嗎？他說，國台辦再次抨擊台灣，反對台灣強化國防，而鄭麗文也不回應是否支持國防特別預算，對於媒體報導稱，中方要求國民黨刪除黨章的反共條款，也沒有回應。

吳崢表示，鄭麗文領導的國民黨對中共是什麼態度，是完全配合、服從，還是有一些底線要守住？他說，面對這樣的疑問，鄭麗文只要親自出來說明清楚，疑問就會消除；反之，若都說不清楚，看到的永遠都是國民黨跟國台辦一個鼻孔出氣，難怪人民會有這些疑問跟感受。

談及國民黨二度在立法院程序委員會封殺1.25兆元國防特別條例，吳崢指出，國民黨稱沒有門票、沒有交換，但中共反對台灣強化國防，國民黨嘴巴上說沒有配合中國要求，身體上卻不讓國防特別條例付委審查。他說，嘴巴說沒有，身體卻很誠實，做的都是一模一樣的事情，那就是說謊、就是欺騙台灣社會，人民的眼睛是雪亮的，會看穿這樣虛假的謊言。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

助理費爭議 立院助理公會：肯定陳玉珍善意、本週五當面溝通

再轟《自由時報》瞎掰鄭習會 鄭麗文當面向歐洲各代表澄清