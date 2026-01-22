國台辦批「馬德案」綠色恐怖 陸委會說話了

▲國台辦談「馬德案」批民進黨綠色恐怖，陸委會副主委梁文傑表示，中共沒立場評論。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 綽號「馬德」的中天新聞記者兼主播林宸佑，傳出疑似與中國方面有金錢往來，涉嫌利誘現役及退伍軍人手持五星旗拍攝投敵影片或刺探軍機，遭到法院裁准羈押禁見。中國國務院台灣事務辦公室昨日首度談到「馬德案」痛批，民進黨當局濫用司法手段，打壓政治異己，亂扣「滲透」帽子，製造綠色恐怖。對此，陸委會今（22）日表示，中共沒有立場發表評論。

國台辦發言人彭慶恩昨日在例行新聞發布會上，首度回應中天電視台主播林宸佑涉嫌洩露軍事機密案，痛批民進黨當局濫用司法手段，打壓政治異己，亂扣「滲透」帽子已非首次，製造綠色恐怖，煽動兩岸對立對抗，必遭反對

陸委會今日例行記者會上，陸委會副主委兼發言人梁文傑表示，國台辦發言人所講的東西，如果不說是國台辦講的，他還以為是在野黨發言人講的，基本上也都差不多。

梁文傑表示，全力支持司法機關偵辦共諜案件，但是也尊重司法審判程序，陸委會不對個案做評論，但是同樣的在野政黨、政治人物、名嘴等，也不要對司法妄加評論，中共是沒有立場跟資格評論。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



