國台辦指宏泰輪台船員走私並懸賞 陸委會批跨境鎮壓

（中央社記者呂佳蓉北京24日電）中資背景權宜輪多哥籍「宏泰58」貨船2月涉嫌拖斷台澎第3海纜，中國大陸國台辦上午宣稱，此事是2名台灣人操控該船進行走私，還公布懸賞通告。陸委會對此表示，中共對台灣沒有管轄權，在沒有具體事證下公開懸賞，是跨境鎮壓和政治操作。

中資背景權宜輪多哥籍「宏泰58」貨船2月涉嫌拖斷台澎第3海纜，南檢4月偵結起訴，中國籍船長王玉亮一審判刑3年，檢方不服上訴，台南高分院今年8月駁回上訴，維持一審原判。此案因未再上訴已於二審判決確定。

中國大陸國台辦發言人彭慶恩今天在例行記者會上宣稱，今年2月發生的「宏泰58號」事件，實為2名台灣人（簡姓民眾、陳姓民眾）在操控該船從事走私犯罪。民進黨政府「罔顧案件事實」，「惡意炒作大陸『灰色地帶襲擾』，企圖挑起兩岸對立對抗」。

媒體追問，台灣方面認為「宏泰58」貨船涉嫌拖斷台澎第3海纜，而大陸方面聲稱是2名台灣人在操控船隻走私犯罪，兩岸調查情況不同，大陸是否有調查到拖斷海底電纜，有沒有以兩岸共打協議進行溝通？彭慶恩僅重複回應同樣內容。

中國大陸威海公安局今天發布「懸賞公告」，聲稱2025年6月在對劉某某等7名「宏泰58號」大陸船員偵查過程中，發現以2名台灣居民為首的走私犯罪團夥，操控多哥籍「宏泰58號」等多艘船隻，長期向大陸走私凍品。

通告又宣稱，這2人在2014年因涉嫌走私廢物罪被漳州海關緝私分局上網追逃。現依法對這2人懸賞追捕，要求民眾積極提供線索，凡向公安機關提供「有效線索」的檢舉人，以及配合公安機關抓獲相關犯罪嫌疑人的「有功人員」，將視情給予人民幣5萬至25萬元（約新台幣20萬至100萬元）的獎勵。

陸委會今天表示，有關多哥籍「宏泰58」貨船毀損台澎第3海纜纜線案，該船之陸籍船長故意毀壞台灣海纜纜線，相關犯罪行為及事證明確，業經司法機關依法偵查終結及判處有期徒刑3年，被告正因案服刑中。

陸委會強調，國台辦在今天記者會，再次採取公開懸賞方式要求各界提供台灣民眾的犯罪線索，但中共對台灣並沒有管轄權，中共公安部門如有具體事證，可以提供給台灣治安機關，合作防制兩岸跨境犯罪。在沒有具體事證的情形下，公布姓名公開懸賞，不是文明的作法，只是又一次跨境鎮壓和政治操作。（編輯：邱國強）1141224