國台辦挺台北燈節合作「泡泡瑪特」！蔣萬安酸：民進黨叔叔阿姨沒自信

記者陳思妤／台北報導

今年台北燈節活動攜手合作中國IP「泡泡瑪特」，以LABUBU作為主視覺之一，遭綠營批評把主角留給「中國品牌」，對此，中國國台辦昨（5）日痛批，民進黨「逢中必反」。台北市長蔣萬安今（6）日也大酸，台灣年輕人非常有文化自信，「民進黨的叔叔阿姨就顯得很沒自信」，應該要跟台灣的年輕人看齊。

台北燈節將於2月25日至3月15日登場，其中西門展區將與中國IP「泡泡瑪特」合作，對此，綠營批評，台北市政府「幫中國品牌打廣告」、「把燈節主角留給中國品牌」、「缺乏文化自信，只能走廉價捷徑」。

廣告 廣告

對此，國台辦發言人陳斌華5日聲稱，兩岸同胞同文同種，中國商品得到台灣民眾喜愛很正常。民進黨政客對此跳腳、惡意抹紅，暴露的是他們「逢中必反」的扭曲心理和虛弱本質。

蔣萬安今天上午出席內湖區115年度市長與里長有約活動，會前被媒體問到國台辦的說法。他表示，台灣年輕人非常有文化自信，「民進黨的叔叔阿姨就顯得很沒自信」，應該要跟台灣的年輕人看齊。

蔣萬安說，這次台北燈節規劃雙展區雙IP，不只泡泡瑪特還包括變形金剛，這些國際大IP來，不只讓台北走進世界，也讓世界看到台北，這都是非常令人期待的好事。

更多三立新聞網報導

突收「重大治安警報」嚇壞 簡訊未註明演練！新北市：事前有通知

大安區漢他病毒釀一死「怎防鼠患？」蔣萬安宣布：全市進行地毯式清消

雙北今辦捷運維安攻擊演練 蔣萬安親提醒3事：勿因1219遠去降低警戒心

台北燈節合作中國IP「泡泡瑪特」挨批！國台辦嗆民進黨「逢中必反」

