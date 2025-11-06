國台辦撂話！台灣明年要以「一中」出席APEC 陸委會：努力堅守會員國地位和尊嚴

APEC非正式領袖峰會明年將在廣東明年將在廣東深圳舉辦，國台辦發言人張唅昨（5）日稱將依「一中原則」處理台灣參會事宜。大陸委員會副主委暨發言人梁文傑今（6）日下午在例行記者會回應。 圖：擷自直播畫面

[Newtalk新聞] APEC非正式領袖峰會明年將在廣東明年將在廣東深圳舉辦，國台辦發言人張唅昨（5）日稱將依「一中原則」處理台灣參會事宜。大陸委員會副主委暨發言人梁文傑今（6）日下午在例行記者會回應，2014年馬英九總統執政時，副總統蕭萬長參與上海APEC峰會就受到許多貶低、抗議，所以明年的狀況一定不會比較好，所以各種狀況我們都會審慎評估，也努力堅守台灣的會員國地位和尊嚴。

梁文傑舉例說明，2014年也是在對岸（上海）舉行APEC會議，當時我方是派前副總統蕭萬長前往，但對方在整個過程中，一直用各種方式貶低我方會員國的地位，包括不按照APEC慣例派特使提出邀請，而是當作兩岸之間的事，就派了一個國台辦副主任來。

廣告 廣告

梁文傑進一步指出，蕭萬長在會議期間跟美國國務卿凱瑞（John Kerry）進行雙邊會談，還跟日本首相安倍晉三進行雙邊會談，都收到對岸的抗議；在整個會議期間，會談的事實也沒辦法對外公布，一直到會議結束，回國後才敢對外透露。當時整個參加的過程有很多曲折，也可以看到，對岸對於所堅持的原則是密不透風的。

但梁文傑也請大家想一下，「2014年還是馬英九總統在任的時候，當時尚且如此，我想，明年的APEC的狀況一定不會比2014年好，所以各種狀況我們都會審慎評估，也努力堅守台灣的會員國地位和尊嚴」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

淘寶和拼多多可能被下架？陸委會：沒在台落地 別做不符營業項目的事

陸委會：一次性台胞證便利措施 不會大幅提高國人赴陸意願