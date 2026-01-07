政治中心／綜合報導

立法院7號針對國安修法進行逐條審查，不過藍營發出甲動，批評民進黨限制言論自由，最終雙方取得共識，在今年三月底前藍綠各舉辦一場公聽會，廣聽民意再來修正，不過與此同時國台辦擴大台獨名單，將內政部長劉世芳，及教育部長鄭英耀列入台獨頑固份子。

立法院內政委員會，7號對於國安法修正草案進行審查，明定若鼓吹武統言論，將處新台幣一百萬元罰鍰，不過藍營發出甲動，要力阻國安法送出委員會。

立委（國）羅智強：「主張台獨顛覆中華民國，（民進黨要不要也把他）抓去關，賴清德這麼想戒嚴，這麼想控制人民的思想沒有關係。」

陸委會副主委梁文傑：「在網路上說我要去你家搶劫，要去放火，這個在我們法律上是會被禁止的，那如果說你的個人在網路上說，我希望誰誰誰能夠打過來打台灣，把台灣消滅掉，那你覺得可以容忍嗎，這個不能夠雙重標準。」





國台辦又再擴大台獨名單 劉世芳、鄭英耀兩部長入列

藍委轟國安修法限制言論自由，陸委會副主委梁文傑稱不能雙重標準。（圖／民視新聞）





綠委大酸藍白忙著擋預算，都沒時間細看條文，不過朝野取得共識，在三月底前藍綠各舉辦一場公聽會，就在我國努力完善國安修法同時，國台辦再將內政部長劉世芳及教育部長鄭英耀，兩人列為台獨頑固份子。





國台辦擴大台獨名單，劉世芳、鄭英耀兩部長入列。（圖／國台辦直播）

國台辦擴大台獨名單，劉世芳、鄭英耀兩部長入列。（圖／國台辦直播）





國台辦發言人陳斌華：「劉世芳、鄭英耀倒行逆施，台獨惡行纍纍，引起兩岸同胞強烈憤慨。」

立委（民）吳思瑤：「被列台獨頑固份子我也是，是我們身上光榮的勳章，做對了很多事，才被中共視為眼中釘。」

新的一年中國擴大台獨名單，綠營嗤之以鼻。

