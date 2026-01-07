國台辦新增「台獨頑固份子」名單 王世堅轟荒唐：我可列對岸10大首惡

國台辦今（7）日宣布，將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀等人列進「台獨頑固份子」清單，並且終身追責。對此，民進黨立委王世堅砲轟對岸，「無聊、荒唐」，如果大陸仍要公布這些有的沒有的名單，「那我們也來列一列，明天我隨時可以列個10個中共好戰罪惡分子給他」。

民進黨立委王世堅。（資料照／中天新聞）

大陸國台辦發言人陳斌華今日在2026年首場例行記者會上宣布，將我內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固份子」並依法實施懲戒。

而目前國台辦已公布14名「台獨頑固份子」，包含吳釗燮、蘇貞昌、游錫堃、蕭美琴、顧立雄、蔡其昌、柯建銘、林飛帆、陳椒華、王定宇、沈伯洋、曹興誠，以及今天公布的劉世芳、鄭英耀共14人。

民進黨下午舉行中執會，王世堅在會前接受媒體聯訪。被問到這件事，王世堅直言太無聊，「他們可以把我們列為說是台獨的首惡分子，既然大家要這麼敵視的話，那我們也可以主張那些那個中共那一些好戰派的10大首惡、20大首惡、100大首惡，不是嗎？例如今天又有6架共機擾台，那我們也可以把飛行員列為首惡份子？」

內政部長劉世芳。（資料照／中天新聞）

王世堅直言，倘若彼此要如此敵視，那就什麼都不用談了，這樣大陸14億人民會同意嗎？對岸一再地將不喜歡的台灣政治領袖，單方面列入10大台獨惡首之類的，這不僅是執政黨，也是絕大多數熱愛民主自由制度的台灣人民無法接受的，「台灣有怎麼樣了嗎？有做什麼去侵犯中共了嗎？沒有嘛，一邊一國，公媽隨人拜啊！他們信仰共產主義，我們就信仰自由民主制度嘛！」

王世堅強調，即使台灣反對統一，但也希望保持和平，所以要「求同存異」，尊重彼此的差異，並相互學習切磋才是。倘若對岸這些武統派、強硬份子要藉機鬧事，甚至是動用到武力那一步，當然台灣會有很大的損失，但是相對中共也要付出非常大代價。一旦真的那天擦槍走火，可能會波及到整個亞洲甚至全世界也說不定。

大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／翻攝《央視網》）

王世堅重申，台灣從來不挑釁，因為台灣人民是愛好和平，他真心希望對岸別再公布這些有的沒有的名單，「否則我們也來列一列嘛，我隨時可以列個十個給他，十大中共的好戰罪惡份子，可以這樣嗎？」

