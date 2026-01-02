國台辦新年寄語！願與台灣各界展開統一對話

▲中國國台辦主任宋濤。（圖／翻攝自微博）

[NOWnews今日新聞] 中國國台辦主任宋濤今（2日）在今年首期兩岸關係雜誌發表新年寄語，表示願在「一個中國原則和九二共識」基礎上，與台灣各政黨等各界就兩岸關係和國家統一，展開對話協商。

國台辦主任宋濤今在今年第一期首期兩岸關係雜誌發表新年寄語，多達兩千字的文章也同步刊登在國台辦微信公眾號。

宋濤表示，習近平主席發表新年賀詞，向海內外中華兒女致以新年祝福，其中強調「兩岸同胞血濃於水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋」。他代表中共中央台辦、國台辦向台灣同胞至以新年祝福和誠摯問候。

宋濤提到，2025年是全體中華兒女銘記歷史、共享榮光的一年，隆重紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年、以國家名義設立台灣光復紀念日、舉辦紀念台灣光復80周年大會等系列活動，兩岸同胞共同銘記歷史、緬懷先烈，傳承偉大抗戰精神，捍衛抗戰勝利成果。

宋濤稱，2025年是兩岸關係克難前行、祖國統一蓄勢聚力的一年，提到今年增加台胞落地辦證口岸、提供首來族辦證及機票優惠政策，台胞、台青和首來族來大陸人數大幅增長。越來越多臺胞走出島內“資訊繭房”、來到大陸，驚歎大陸發展進步超出想像；越來越多大陸文化精品走進島內，引發台灣同胞共情共鳴。

宋濤也提到，中國今年舉辦《反分裂國家法》實施20周年座談會，開展「海峽雷霆-2025A」、「正義使命-2025」演習，堅定捍衛國家主權和領土完整，堅定維護中華民族整體利益和台灣同胞切身利益，堅決懲治台獨頑固分子和打手幫兇，堅定維護聯大第2758號決議權威，團結廣大台灣同胞共同反對台獨分裂行徑和外部勢力干涉，堅定守護中華民族共同家園，把民族前途命運牢牢掌握在兩岸中國人自己手中。兩岸同胞更加深刻認識到，「台獨是絕路、外人靠不住、統一擋不住」，只有堅持一個中國原則和「九二共識」、反對台獨，才能維護台海和平穩定，才能守護好、建設好、發展好中華民族幾千年來辛勤開拓和建設的美麗家園。

宋濤也喊話，我們將採取更加有力的行動，反對台獨分裂和外來干涉，支持島內愛國統一力量，維護台海和平穩定。我們願意在一個中國原則和「九二共識」的基礎上同台灣各政黨、政治團體、各界有識之士就兩岸關係和國家統一開展對話協商，願意以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的光明前景，但絕不會為各種形式的台獨分裂活動留下任何空間。

