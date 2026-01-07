國台辦新年第一場例行新聞發佈會 將劉世芳、鄭英耀列為「台獨頑固份子」

▲大陸國台辦今天舉行新年第一場例行新聞發佈會。

【本報大陸新聞中心 報導】大陸國台辦7日舉行今年第一場例行新聞發佈會，在這一場新年第一場例發佈會中，國台辦發言人陳斌華宣佈，將內政部長劉世芳和教育部長鄭英耀列為「台獨頑固份子」，依法實施懲戒。此，陸委會副主委、梁文傑表示，被列入「台獨頑固分子」清單的，都是堅決捍衛中華民國存在的人，「他們的立場都不會變！」。

在國台辦今年首場例行新聞發佈會中，陳斌華表示，兩岸同胞同根同源、同文同種，要和平、要發展、要交流、要合作，是兩岸同胞的共同心聲。而劉世芳、鄭英耀倒行逆施，「台獨」惡行累累，引起兩岸同胞強烈憤慨，許多民眾向國務院台辦舉報，要求對劉、鄭二人進行懲處。

▲內政部長劉世芳是新增加被大陸列為「台獨頑固份子」。

據悉，在2025年3月國台辦網站首頁新增舉報「台獨」行徑專欄，對「台獨打手及側翼網紅」進行追責嚴懲。國台辦發言人陳斌華在2025年3晚上表示，舉報踴躍，截至下午5時，共收到舉報郵件323封，那時被舉報人就包括劉世芳。

國台辦發言人陳斌華指出劉世芳打壓，兩岸人士交流，並批評鄭英耀編撰台獨教材。他說，據多家台灣媒體報導，鄭英耀在立法機構答詢時，公然鼓吹兩岸「一邊一國」分裂謬論，並聲稱將組織人編制所謂識讀「大陸威脅」的國家認同教材。去年5月又進一步要求禁止中小學至大學各層級與大陸進行教育交流。

▲教育部長鄭英耀是新增加被大陸列為「台獨頑固份子」。

陳斌華表示，台獨頑固份子是分裂國家、破壞兩岸關係發展的違法犯罪份子，目前大陸已經已公佈「台獨頑固份子」14人，台獨打手「」 幫兇12人。他說，凡是以身試法者，無論身在何處，大陸都將採取一切必要的措施依法懲治，終身追責。

根據大陸國台辦公開資訊，包括副總統蕭美琴在內，目前已有12名，被大陸被列為台獨頑固份子。對於國台辦今天發布會上的舉動，陸委會副主委、梁文傑表示，被列入「台獨頑固分子」清單的，都是堅決捍衛中華民國存在的人，「他們的立場都不會變！」。（照片記者蔡叔涓翻攝）