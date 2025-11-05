國台辦新發言人＋1 港澳局局長張晗出任

大陸國台辦再添一新發言人，由國台辦港澳局局長張晗出任。

大陸國台辦例行記者會，從10月起宣布調整為「每星期一次」的頻率之後，也新加入了兩名發言人，上星期新亮相的是國台辦經濟局長彭慶恩，而這個星期露面的則是國台辦港澳局局長張晗。

今（5）日國台辦記者會一開始，就由新聞局長兼發言人陳斌華，介紹張晗亮相。張晗則表示，希望今後能與新聞界一起努力，增進兩岸同胞的瞭解、理解與信任。

據了解，彭慶恩與張晗加入國台發發言系統，是以長期借調形式支援，原單位原職務不會有調動。而國台辦這波人事調整，象徵國台辦的角色，將從過去單純的「政策發佈」，轉向更密集、更積極的「對台溝通平台」。