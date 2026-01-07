國台辦替高檢署檢察官陳舒怡助選？ 她報名參選檢察長意外兩岸成名

陳舒怡（後左1）參加最高檢察署的國安法新書發表記者會。（圖／最高檢提供）

據新華社今天（7日）上午報導，國務院台辦舉行例行新聞發布會，發言人陳斌華宣布，將負責高檢署負責國安案件的檢察官陳舒怡稱為「綠色司法打手」、且列為「台獨」打手幫兇，指稱依法終身追責。由於陳舒怡已報名角逐檢察長，不少司法界人士認為這是對岸另類「助選」，在執政的民進黨強調兩岸對立情勢下，可能讓陳舒怡出線機率大增，已讓司法界議論紛紛。

法務部今年開缺4到6位檢察長，今天（7日）是有意角逐檢察長的資深檢察官報名最後一天，目前已有19位檢察官報名，其中不乏重量級人士，最受矚目者包括保護司正副司長洪信旭、林秀敏，法制司司長洪家原、檢察司副司長簡美慧、廉政署副署長林漢強、司法院政風處處長林宏松、廉政署肅貪組組長邱智宏、廉政署北調組組長鄧媛及高檢署檢察官陳舒怡等人。

由於接受報名甄選檢察長的最後受理時間為今(7)日下午17：30止，因此有意參加的資深檢察官動作要快，一般預料今天下午還有大咖報名「參賽」。

不少資深檢察官認為法務部這次開缺4到6位檢察長，應該不包括二審檢察長，但從目前報名盛況來看，最後是否會釋出二審檢察長職缺，也就是會不會有現任二審檢察長提早下課，司法界都很關注。

屏東地檢署檢察長陳盈錦去年底請辭及申請退休獲准，加上今年初任期屆滿的士林地檢署檢察長張云綺、台中地檢署檢察長張介欽，以及去年8月從新竹地檢署檢察長轉任國安局副局長的陳松吉所留下職缺，法務部宣布至少釋出4個檢察長職缺，對有志擔任檢察首長的資深檢察官將是蠻好的機會。

