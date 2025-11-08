國台辦深夜發文！讚馬習會「推進祖國統一」：只要認同是中國人都可以談

記者陳思妤／台北報導

2015年11月7日，時任總統馬英九和中國國家主席習近平在新加坡進行會面，昨（7）日是「馬習會」十周年，馬英九因感冒缺席研討會，但也在臉書發布致詞稿，重申「九二共識，反對台獨」。國台辦則在深夜發聲，大讚馬習會是「推進祖國統一大業的重大舉措」，只要堅持九二共識、反對台獨，「認同兩岸都是中國人、一家人，兩岸同胞完全可以坐下來談」。

馬英九昨日表示，兩岸交流制度化，在「九二共識，反對台獨」的共同政治基礎上。他呼籲總統賴清德，應立即懸崖勒馬，回到兩岸共同的政治基礎，回到10年前馬習會的基礎，讓兩岸遠離戰爭。同時他也期許國民黨主席鄭麗文帶領的新的中國國民黨團隊，能夠勇敢站在台灣民眾的利益，繼續無畏推動兩岸交流，恢復國共兩黨對話，為台灣民眾穩定兩岸情勢。

鄭麗文則稱，堅信在台灣的中國國民黨，是唯一有可能讓兩岸和解、確保兩岸和平的關鍵角色，這是國民黨不可推卸的責任，也是共同承諾。過去八年的歷史證明國民黨是對的，也證明台海和平穩定是國際社會所期盼的，「因此，接下來我們也會努力扭轉今天台海兵凶戰爭的局勢、更要改變台灣被迫逼到牆角的現況」。

對此，國台辦深夜在網站跟臉書發聲稱，2015年11月7日舉行的兩岸領導人歷史性會晤，是以習近平為核心的黨中央引領推動兩岸關係和平發展、「推進祖國統一大業的重大舉措」，開創了兩岸領導人直接對話溝通的先河，將兩岸政治互動提升到新高度，成為兩岸關係發展進程中的重要里程碑。會晤鞏固了「九二共識」作為兩岸關係和平發展政治基礎的關鍵地位和作用，表明兩岸中國人完全有能力、有智慧解決好國家、民族內部的問題，把中華民族的命運牢牢掌握在中國人自己手中。

國台辦發言人陳斌華指出，兩岸領導人歷史性會晤及其後兩岸關係發展歷程充分證明，只要堅持九二共識、反對台獨，「認同兩岸都是中國人、一家人，兩岸同胞完全可以坐下來談」，增進了解，累積互信，化解矛盾，尋求共識，兩岸關係就能和平發展，台海就能和平穩定，就能增進兩岸同胞利益福祉。反之，否認九二共識，背離一個中國原則，圖謀台獨分裂，煽動抗中保台，製造兩岸敵意對抗，兩岸協商對話就無從談起，台海就會陷入兵凶戰危，台灣同胞利益就會受損。

「統一是歷史大勢，是正道」，陳斌華嗆，台獨是歷史逆流，是絕路。他表示，唯有早日解決兩岸政治對立，朝著祖國完全統一的方向邁進，才能確保台海持久和平。國台辦願在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，加強與包括中國國民黨在內的台灣各黨派、團體和代表性人士對話溝通、交流交往，共同推動兩岸關係發展，為台海謀和平，為同胞謀福祉，為民族謀復興。

陳斌華還稱，「希望廣大台灣同胞同我們和衷共濟、團結向前，攜手推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，堅定守護中華民族共同家園和兩岸同胞根本利益，攜手開創民族復興、祖國統一的美好未來」。

