國台辦濫稱「懲治台獨」 陸委會：不具實質意義

（中央社記者李雅雯台北14日電）中國大陸國台辦今天指稱，「台獨分子」分裂國家、破壞兩岸關係，將採取一切必要懲治措施。陸委會強調，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，所謂的懲治措施不具任何實質意義。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）7日宣布，將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」；將一名陳姓檢察官（指高等檢察署檢察官陳舒怡）列為「台獨打手幫凶」。

國台辦發言人朱鳳蓮14日上午在例行記者會上重申，「台獨分子」分裂國家、破壞兩岸關係，將採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。

日本參議員石平被北京制裁，未能入境中國大陸，他於日前訪台，總統賴清德表示，這是用行動證明中華民國與中華人民共和國互不隸屬。朱鳳蓮今天指稱，「賴清德夥同個別民族敗類、宵小之輩上演鬧劇，炮製、散布台獨分裂謬論」。

大陸委員會（陸委會）14日下午回應，中華民國與中華人民共和國互不隸屬是客觀事實與台海現狀，中共所謂的懲治措施不具任何實質意義；「國台辦成天惡言謾罵我元首，毫無理性可言，令人遺憾」。（編輯：邱國強）1150114