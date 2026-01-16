國台辦為台人尋親？陸委會：遺憾陸方自斷海基海協通道

中國國台辦日前聲稱，近期透過國台辦臉書帳號，收到近10位台灣網友留言尋求協助，並已為其中一人找到失散多年的親人，正在溝通和安排回鄉祭祖事宜。對此，陸委會副主委梁文傑今天(16日)表示，不清楚具體案例，但以前若有類似情況，就是海基會與海協會會互相協尋，遺憾陸方自己斷掉相關聯繫。

梁文傑：『(原音)我不太明白國台辦講的案例到底是什麼，因為這種事情好像30、40年前常有，但是現在已經過了30、40年了。我不太清楚他們具體講的案例，但是其實本來應該正常的就是海基、海協會會互相協尋、互相幫忙，但是現在他們自己斷掉這個，我們還是覺得很遺憾。』

另外，有媒體詢問，賴清德總統上任1年8個月以來，海基會歷經3名董事長，政府對海基會董事長有哪些任務定位和期待？梁文傑說，海基會從設立以來，歷任董事長都有很豐富的政治、經濟的歷練，尤其在現在兩岸關係比較緊繃的狀況之下，所有來海基會任職或是來陸委會任職的人都一樣，不是來做官的，都是來面對問題、解決問題。