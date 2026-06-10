即時中心／林韋慈報導

民進黨台北市長參選人沈伯洋近日表示，雙城論壇舉辦多年「沒什麼效益」，若他當選市長，將推動「無限城論壇」。他同時指出，自己並不排斥赴中交流，最想前往的城市是中國首都北京，理由是「台北身為首都，對接應該也是首都」。對此，中國國台辦發言人張晗今（10）日在記者會上聲稱，沈伯洋是清單在列的「台獨頑固分子」，更宣稱他包藏台獨禍心，自抬身價、譁眾取寵，「不值一評」，似乎對「首都對首都」的說法相當有意見。

沈伯洋：雙城論壇「沒什麼效益」 想去北京應首都對首都

民進黨台北市長參選人沈伯洋近日接受媒體訪問時表示，雙城論壇舉辦多年「沒什麼效益」，若他當選市長，將推動「無限城論壇」，強調要辦出具體成果。他也強調，雙城論壇若要繼續舉辦，必須找出實質效益，而非流於形式。

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他同時指出，自己並不排斥赴中交流，赴中交流「是他們要不要讓我進去」的問題，最想前往的城市是中國首都北京，理由是「台北身為首都，對接應該也是首都」。沈伯洋也表示，因為中國是可能進攻台灣的國家，資料分享必須特別謹慎，以免被利用，但若撇除這層顧慮，中國城市對他而言就是一般外國城市。

國台辦痛批：沈伯洋「台獨頑固分子」譁眾取寵

對此，中國國台辦發言人張晗今日在記者會上回應稱，痛批沈伯洋言論是清單在列的「台獨頑固分子」，指他不斷宣揚分裂主張、包藏台獨禍心，自抬身價、譁眾取寵，「不值一評」。

張晗更稱，上海台北城市論壇是兩市間重要交流平台，多年來為促進兩岸各領域合作發揮積極作用，成果有目共睹。她片面宣稱，兩岸同胞都是中國人、一家人，應該常來常往、越走越親。國台辦對廣大台灣同胞一視同仁，只要願意參與兩岸交流、不搞分裂活動，遵守一個中國原則，都歡迎參與。





原文出處：快新聞／國台辦玻璃心又碎！沈伯洋提首都對首都 竟遭稱「包藏台獨禍心」

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