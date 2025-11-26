國台辦用「4嚴重」籲高市反思 痛批賴清德：媚日賣台醜陋無底線

國台辦用「4嚴重」劍指高市早苗。（圖／微博／央視新聞）

日本首相高市早苗拋出「台灣有事」說，引起中國大陸方面高度反彈抗議。而總統賴清德聲援日方，在社群平台曬出吃日本料理的照片，並宣布全面解禁對日本食品的進口限制。對於此事，大陸國台辦發言人彭慶恩今（26）日用四個「嚴重」直指高市涉台錯誤言論干涉中國內政，並痛批賴清德「媚日賣台」，「其行徑令人作嘔，為了一己私利，不顧民眾健康。」

高市早苗7日在眾議院答詢中指出，如果「台灣有事」（台灣發生緊急狀況）伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。此番言論引發中國政府強烈反對，不過日方表示無意撤回。

彭慶恩今日在例行記者會上表示，高市早苗的涉台錯誤言論粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重破壞戰後國際秩序，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，嚴重傷害中國人民感情。「日方應立即反思糾錯，收回涉台錯誤言論。」

談及賴清德聲援高市早苗，彭慶恩嚴正指出，「賴清德吃的是媚日的飯，幹的是賣台的勾當」，並痛批其行徑「令人作嘔」，再度讓世人看清其數典忘祖、背叛民族的醜惡嘴臉。他也正告賴清德當局，「凡倚仗外部勢力者必將自取其辱，凡背叛民族者必遭正義審判。」

針對大陸日前宣布暫停進口日本水產品，而民進黨聲援高市早苗，宣布全面解禁日本食品進口限制。彭慶恩指出，已注意到相關報導，也看到台灣民眾對民進黨當局「罔顧民意」、全面解禁日本相關產品的強烈質疑。

彭慶恩批評，民進黨當局為了一己私利，置民眾健康於不顧，充分暴露其「台獨」本質與無底線媚日的醜陋。

