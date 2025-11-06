國台辦發言人喊「台胞來中國很安全」！ 台灣網友反嗆：看看于朦朧怎麼死的

國台辦5日聲稱，不論是辦證或是出入境，都不會在證件上做任何標記，甚至還在臉書發文高喊「台胞來大陸很便利也很安全！」不過文章一PO出立刻遭上千網友灌爆 圖：翻攝國台辦臉書

[Newtalk新聞] 中國日前宣布自本月20日起，將可簽發「一次有效台胞證」口岸範圍，從現有58個增至100個。國台辦昨（5）日還聲稱，不論是辦證或是出入境，都不會在證件上做任何標記，甚至還在臉書發文高喊「台胞來大陸很便利也很安全！」不過文章一PO出立刻遭上千網友灌爆喊：「看看于朦朧怎麼死的！」

中國國台辦發言人張晗昨日表示，如果台灣人未提前辦理台胞證，也能臨時申請入境。只需攜帶「台灣地區出入境證件」與「身分證」，即可從世界各地搭乘飛機或輪船直達中國，在入境口岸提出辦證申請，最快30分鐘內就能取得一次性入出境有效的台胞證。

國台辦昨日晚間也在臉書粉專「國務院台辦發言人」轉發相關影片，並表示「台胞來大陸很便利也很安全」。不過，隨著貼文一出，立刻遭到上千網友留言灌爆。有不少網友再提藝人于朦朧疑案表示：「看看于朦朧怎麼死的，安全？」、「自家藝人在大陸被弄死，誰敢去大陸等於找死」。

除了提及于朦朧，不少網友也留言開酸：「去了會不會被偷器官？」、「器官都拿去賣錢了，安全個屁」、「我信你個鬼」、「睜眼說瞎話」、「安全？？你們前軍醫親自參與活摘嚇到都逃離，還安全？？」、「我聽妳在鬼話連篇」、「不敢去，怕變成人體標本」。

