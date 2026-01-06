【論壇中心／綜合報導】中國日前公告，對日本參議員石平採取「凍結財產、禁止交易及限制入境」等反制，不過，石平在社群平台上表示，將在近期訪問台灣，藉此證明台灣和中國是無關的兩個獨立國家，而有外媒在中國外交部記者會上提問相關問題，讓中國外交部發言人林劍先是「當機」了一下，接著稱「不值一評」，尷尬表情全曝光。

資深媒體人溫紳今日在《頭家來開講》節目中指出，為什麼中國的喉舌聽到日本媒體提問，彷彿被電到一樣，是因為那家電視臺叫TV Tokyo，而TV Tokyo的母公司就是日本經濟新聞，日本經濟新聞最近訪問總統賴清德，還將報導放到一版，這對中國來說是情何以堪，溫紳表示，TV Tokyo既然身為日經下的子公司，問的問題當然很尖銳，尖銳到打亂了發言人的思緒步調，但是身為一個發言人，絕對要處變不驚，就算被問題嚇到，也要當作若無其事，否則就會被看破手腳，而對TV Tokyo來說，下一次絕對還會繼續再追問。

日本維新會中國裔參議員石平今（6）日抵達台灣，降落台北松山機場，在接受訪問時激動表示，中國對他制裁禁止其入境，充分說明中華人民共和國與中華民國完全是兩個不同的國家。台灣就是台灣，台灣就是中華民國，與中華人民共和國沒有一毛錢關係，來到台灣是要告訴世界「台灣是獨立的國家」。

原文出處：國台辦發言人被問石平「當機結巴」媒體人預言：未來還會發生

