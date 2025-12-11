國台辦發言人被問翻牆「狂結巴」 梁文傑開酸：聽君一席話、還是一席話

針對中國國台辦發言人昨被問到中國人須翻牆才能用臉書卻支支吾吾，陸委會副主委梁文傑今天（11日）酸說，「聽君一席話、還是一席話」。（圖／陳凱貞攝）

中國國台辦發言人陳斌華昨批評台灣禁止小紅書1年是「反民主」，面對台灣媒體提問「中國也需要翻牆才能用臉書？」陳斌華回答時卻支支吾吾。對此，陸委會副主委梁文傑今天（11日）開酸，吞吞吐吐講不出話來，「聽君一席話、還是一席話，講半天！」

對於小紅書被禁一事，陳斌華昨在國台辦記者會上批評，民進黨已成了名副其實和老百姓作對的「民禁擋」。不過，面對台灣《中央社》記者提問，「中國一般民眾也需要翻牆才能使用臉書、X平台，您怎麼看？」陳斌華回答時卻一度恍神、支支吾吾。

面對國台辦批評台灣封鎖小紅書，梁文傑今天主持陸委會例行記者會時強調，這次內政部和警政署是針對打詐所做的處置，跟兩岸政策、兩岸關係沒有關係。

梁文傑指出，這個問題很簡單，在國內幾個很大市佔率的平台，例如Meta、GOOGLE、LINE，當發生詐騙案時，台灣警方是找得到對象，知道找Meta哪個單位去下架或刪除詐騙訊息，要開罰時也知道罰款該寄給誰。

梁文傑說，META、GOOGLE、LINE都有遵循打詐條例規定，但小紅書沒有，所以警方處理小紅書的詐騙案時不知道要找誰。根據警政署提供的數據，去年1月至今年11月涉及小紅書的詐騙案有1706件，政府完全沒辦法跟小紅書溝通並要求他們配合，因此應該做出處置，這件事並不是針對哪個國家的APP。

梁文傑批評，對岸一直要把這件事講成是刻意製造訊息繭房，不讓台灣人了解大陸真相，相信大家有看到昨天的記者會，當國台辦發言人被問到怎麼不開放臉書就吞吞吐吐講不出話，「聽君一席話、還是一席話，講半天！」



