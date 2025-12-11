國台辦發言人遭台灣記者問倒 他補刀嗆中共：先拆掉網路長城

記者李鴻典／台北報導

民進黨政府為防詐騙依法宣布限制「小紅書」一年。中國國台辦昨（10）日痛罵民進黨是「民禁擋」、「反民主」，但記者會上，台灣《中央社》記者提問「那中國當局會開放人民使用臉書嗎？」讓國台辦發言人陳斌華瞬間結巴、回答也鬼打牆。民進黨台中市議員周永鴻說，如果中共真的在乎「社交平台的自由」，請先拆掉網路長城，讓中國人民不需要翻牆就能上網。

國台辦發言人陳斌華主持例行記者會（圖／翻攝畫面）



中共談「言論自由」？絕對是年度大笑話！周永鴻指出，中共國台辦發言人批評台灣封鎖「小紅書」是剝奪民眾知情權、是「反民主」，還要我們不要製造信息繭房。聽到中國共產黨跟我們談「知情權」和「反民主」，真的讓人以為到了平行時空。

廣告 廣告

結果中共的雙標被台灣中央社的駐地記者給打出原形。當記者問到：「那大陸民眾還要翻牆才能用臉書，你們怎麼看？」 國台辦發言人竟然回說：「支持在依法依規的情況下，使用各類社交平台。」

周永鴻指出，這就是標準的雙標：

1. 中共封鎖臉書、Google，是為了維護黨的統治，被稱作「依法依規」。

2. 台灣限制小紅書，是因為一年詐騙財損破億、廠商對政府公文已讀不回，為了保護民眾財產安全才執法。中共卻罵我們「反民主」？

周永鴻強調，如果中共真的在乎「社交平台的自由」，請先拆掉網路長城，讓中國人民不需要翻牆就能上網。不要一邊把人民關在牆內，一邊指著牆外為了抓詐騙而執法的台灣說三道四！

更多三立新聞網報導

陳其邁出招狂吸ONCE 他貼兩圖對照嘆：高雄拚國際觀光，台中拚市長曝光

獸醫佐聲明打臉台中市府 周永鴻轟「又懶又壞」：盧秀燕無能說謊應負責

豬瘟報告錯誤百出！王姓獸醫佐不忍了「3聲明」打臉中市府：根本沒開藥

台中購物節海報QR code出包挨轟「螺絲掉滿地」 中市：902家已修正重寄

