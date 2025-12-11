國台辦發言人陳斌華結巴說明一切 媒體人：太監在教人怎麼享受性生活

記者李鴻典／台北報導

民進黨政府為防詐騙依法宣布限制「小紅書」一年。中國國台辦昨（10）日痛罵民進黨是「民禁擋」、「反民主」云云，但記者會上，台灣《中央社》記者提問「那中國當局會開放人民使用臉書嗎？」讓國台辦發言人陳斌華則瞬間結巴、回答也鬼打牆。資深媒體人詹凌瑀說，國台辦變「口吃辦」？陳斌華的小本本救不了場。

詹凌瑀說，國台辦變「口吃辦」？陳斌華的小本本救不了場。（圖／翻攝畫面）

詹凌瑀指出，昨天國台辦上演了一場史詩級的翻車現場。她表示，台灣為了防詐騙依法禁小紅書，陳斌華氣急敗壞罵我們「反民主」。《中央社》記者不愧是個狠人，一句神回力鏢：「那大陸人也要翻牆才能用臉書、X平台，你們有要開放嗎？」陳斌華當場大腦當機，眼神飄忽瘋狂翻那個「沒寫這題」的小本本，結巴到只會跳針說「依法依規」。

詹凌瑀表示，這邏輯真的絕了！台灣擋的是「詐騙集團」，被你們叫獨裁。中國擋的是「自由世界」，把14億人關在牆內，這難道叫民主？

你們好意思談自由？全中國只有像你們這些官員，可以透過「翻牆」才能看世界，才有特權用臉書。更別提那個超諷刺的「國台辦發言人」的臉書粉專了，開始營業至今，統戰不成，反而成了台灣民眾的笑柄。

詹凌瑀嘲諷，一個連上網自由都沒有的政權指責台灣，根本是「太監在教人怎麼享受性生活」，除了嘴硬，什麼都沒有。陳斌華的結巴說明了一切，謊言在真相面前，連小本本都救不了你。說個笑話，中國談民主。

