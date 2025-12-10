國台辦發言人「遭台灣記者嗆爆」！結巴慌張畫面曝 網笑：小本本上沒寫

大陸中心／黃韻璇報導

「小紅書」涉入詐騙超過1700件，金額高達2.4億元，資安監測全數不合格，母公司對於內政部函請提出改善作為還已讀不回，依《詐欺危害防制條例》被停止解析及限制接取1年。中國國台辦昨（10）日痛罵民進黨是「民禁擋」，「反民主」蠻橫行徑踐踏民主、妨害自由，「粗暴剝奪台灣民眾使用社交平台的自由」。不料記者會中遭台灣《中央社》記者提問「那中國當局會開放人民使用臉書嗎？」讓中國國台辦發言人陳斌華瞬間結巴、回答也鬼打牆。

◆觀看影片連結：https://reurl.cc/NNbMok

針對台灣政府封禁小紅書，10日中國國台辦例行記者會中，中國國台辦發言人陳斌華表示，民進黨當局名為反詐，實為「反民主」，其蠻橫行徑踐踏民主、妨害自由，「粗暴剝奪台灣民眾特別是青年的知情權和使用社交平台的自由，嚴重損害島內以小紅書謀生獲利的民眾的生計」。

國台辦發言人陳斌華回應兩岸相關議題。（圖／翻攝自台海時刻官方頻道）

陳斌華嗆，「從封鎖大陸購物平台、影音平台，再到封鎖大陸社交平台，民進黨已經成了名副其實和老百姓作對的『民禁擋』」，凡是台灣民眾常用的就非禁不可，凡是台灣青年愛用的就非擋不可。他稱，多行不義必自斃，民進黨當局肆意妄為，必自食惡果，「其倒行逆施阻擋不了台灣民眾特別是青年了解大陸、與大陸同胞相交相知的民意潮流」。

不料當場遭台灣記者反將一軍，提問環節時，台灣《中央社》記者詢問，「您剛剛評論台灣因資安、詐騙為由禁止小紅書是『反民主』，那我想問，大陸方面一般民眾也需要翻牆才能使用臉書、X平台，你怎麼看？許多大陸機構開始在臉書等平台設立帳號，大陸方面有考慮讓一般民眾使用臉書嗎？」

只見陳斌華不斷低頭看準備好的說詞，不斷結巴、鬼打強表示「民進黨當局所用的理由在島內根本難以服眾，民進黨當局的做法遭到了島內各界的強烈反對，我們支持⋯在依法依規的情況下使用各類平台」。

提問影片被分享至粉專「" target="_blank">Mr.柯學先生」，PO文直言「中央社記者也太帥」，指出陳斌華快掰不下去。網友紛紛留言大讚，「笑死，自己禁那麼多平台是什麼理由」、「每一句話，都在打自己的臉」、「給這個記者一百個讚」、「訓練不足喔！講話結巴」、「記者問到小本本上沒有的問題了」、「已讀亂回耶」、「請回答重點好嗎？說到自己心虛了吧」。

