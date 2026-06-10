國台辦瞎扯台灣電價創新高 陸委會狠嗆：不幹正事造謠生事，無聊至極

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記者盧素梅／台北報導

中國國台辦今（10）日在例行記者會上指稱，台灣民眾早已承受太多的停電、限電，如今夏季電價再創新高，損害民利。陸委會表示，自1989年起，每年6至9月實施夏月電價，迄今已37年，今年並無不同。陸委會並表示，國台辦不幹正事，連台灣電價都要造謠生事，無聊至極。

國台辦上午舉行行行記者會，會上有記者提問，近日隨著夏季來臨、高溫炎熱，島內民眾冷氣、冰櫃等用電量攀升，但民進黨當局卻調漲民生電價，堪稱史上最貴，許多門店抱怨每月電費平均漲幅超三成，民眾吐槽為了省電只能「多開窗戶、少開車」，有何評論？

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國台辦發言人張晗表示，民進黨當局經常妄言「供電無虞」，事實是台灣民眾早已承受了太多的停電、限電。如今夏季電價再創新高，不只門市受害，眾多的從業人員、消費者的利益也連帶受損，這次證明民進黨當局一心謀「獨」，漠視民瘼、罔顧民生、損害民利，

陸委會回應時表示，依據經濟部6月1日發布之新聞稿，今年住宅夏月電價自6月1日起實施，此係台電仿效國際間美、日、英等電業，自1989年起，每年6至9月實施夏月電價，迄今已37年，今年並無不同。

陸委會並表示，國台辦不幹正事，連台灣電價都要造謠生事，無聊至極。

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