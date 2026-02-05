國台辦稱不存在放棄國籍問題 梁文傑：中方剝奪李貞秀當立委權利

陸委會發言人梁文傑。(記者陳鈺馥攝)

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中配李貞秀就任不分區立委，仍未放棄中華人民共和國國籍。中國國台辦聲稱，大陸和台灣同屬一個中國，不存在放棄國籍的問題。陸委會發言人梁文傑今直指，國台辦所講意思是，不會讓李貞秀除去中華人民共和國國籍，那就是中方在剝奪李貞秀在台灣擔任立委的權利。

陳斌華在國台辦例行記者會聲稱，「民進黨當局」頑固堅持台獨立場，赤裸裸販賣「兩國論」，蓄意挑釁兩岸同屬一個中國的歷史與法理事實，不擇手段打壓在台配偶，我們堅決反對，民進黨種種惡行已經遭到越來越多台灣民眾的強烈反對。

媒體問及，中方是否會針對擔任台灣公職的中配，協助核發「非外國關係」的國籍喪失證明文件？陳斌華回嗆，世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，這是不容竄改的歷史與法理事實，根本不存在所謂放棄國籍問題。

梁文傑在陸委會記者會指出，國台辦表明不會讓李貞秀放棄中國籍，從陸委會立場來看，兩岸人民關係條例是規定，入籍台灣10年有參政權，至於就職須依照「國籍法」，參選的規定是看「選罷法」或「政治獻金法」，兩岸條例沒有規定的事，就是用其他法律。

梁文傑說明，有人說特別法優於普通法，該案要按照兩岸條例，這是有錯誤的。大一法學緒論提到，所謂特別法優於普通法，那是指同一個事項，特別法有規定的話，就從於特別法規定。對同一事項，特別法沒規定的話，就是用普通法。

梁文傑舉例，兩岸條例沒有規定中配來台須遵守怎樣的交通規則，我們不會規定這個，所以妳來台灣有闖紅燈，就是按照台灣其他法律的規定，也必須遵守台灣的交通規則。今天國台辦所講意思是，不會讓李貞秀除去中華人民共和國國籍，中方執意不讓放棄國籍，那是中方在剝奪李貞秀在台灣擔任立委的權利。

梁文傑進一步說，在美國，如果欠稅或未盡義務，可能放棄不了美國籍，當你放棄不了，根據我國「國籍法」規定，就是一個結果。每個國家對忠誠義務有不同看法，例如英國國會議員可以有雙重國籍，有一個議員就有英國和美國，對英國人來講他們不在乎。但台灣不一樣，台灣處境比較艱難，人民會害怕「台灣有什麼事情，到時候妳拍拍屁股走人」，所以我們特別重視單一國籍的部分。

梁文傑指出，至於李貞秀申請放棄中華人民共和國國籍有效或無效，這部分是內政部職權，陸委會會追隨內政部的認定。

