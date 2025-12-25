國台辦稱原住民是「中國移居的古越人」 學者3點大打臉

政治中心／劉宇鈞報導

彭慶恩稱，台灣先住民系古越人一支，從大陸直接或間接移居到台灣，這既有大量考古發現可以作證，也為台灣少數民族所認同。（圖／翻攝畫面）

前總統府發言人Kolas Yotaka近日在新書發表會上稱自己不是中國人，世界上也沒有一個族叫中華民族。國台辦發言人彭慶恩24日回應，台灣原住民是古越人從中國大陸移居。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元3點分析打臉國台辦說法。

彭慶恩在國台辦例行記者會上稱，兩岸同胞同屬中華民族，都是中國人，台灣先住民系古越人一支，從大陸直接或間接移居到台灣，這既有大量考古發現可以作證，也為台灣少數民族所認同。「有些宵小之徒，為了政治私利，棄祖背宗，違背常識，喪失了基本的人性和良知，可恥可悲可憐。」

葉耀元今（25）日發文表示，他覺得依照國台辦跟中共政權編篡歷史的能力，有一天美國人也會變成中國跨洋渡海過去的移民，講幾個基本原則，首先，台灣原民從文化與DNA鑑別的研究來看，跟中國所謂的「漢人」（其實大家都是蒙古人才對）完全不屬於同一發展支線。

葉耀元也說，古越人一般講的是廣州越南一代，跟台灣沒有什麼關係；再來，「我的血統跟文化對於我個人到底認同自己是什麼人其實沒有關係。講白了，我可以喜歡吃江浙菜、北京菜、四川菜、或任何中國相關的文化，但這跟我認為自己是台灣人一點關係都沒有」。

葉耀元最後強調，這種想要同化別人認同的國家，一般都是過度自卑轉驕傲自大。

